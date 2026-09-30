Artsen over leven Mette-Marit na longtransplantatie: ‘Nooit meer hetzelfde’

Tekst: Vera Guldemeester

Koningin Mette-Marit heeft na haar longtransplantatie nog een lange weg te gaan. De Noorse royal onderging de ingrijpende operatie afgelopen juni en heeft voorlopig geen officiële verplichtingen op de agenda staan. Deskundigen vertellen nu wat zo’n transplantatie betekent voor haar dagelijks leven en een mogelijke terugkeer naar haar koninklijke werkzaamheden.

Bij Mette-Marit werd in 2018 longfibrose vastgesteld. Haar gezondheid zorgde er de afgelopen jaren al vaker voor dat ze een stap terug moest doen. Na haar longtransplantatie staat haar herstel helemaal voorop.

Leven na transplantatie

Volgens de Zweedse transplantatiespecialist Jesper Magnusson kunnen patiënten na zo’n ingreep een flinke verbetering ervaren, maar blijven er ook beperkingen. ‘Het doel is dat patiënten een veel beter leven kunnen leiden dan toen ze aan de longziekte leden, maar hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn als vóór de ziekte’, vertelt hij aan de Noorse zender TV 2.

Mette-Marit zal onder meer medicijnen moeten blijven gebruiken en onder medische controle blijven. Omdat de medicatie na een transplantatie het immuunsysteem onderdrukt, kan ook contact met grote groepen mensen extra aandacht vragen. En juist dat maakt haar positie als koningin bijzonder: veel van haar werkzaamheden draaien normaal gesproken om openbare optredens en ontmoetingen.

Terugkeer niet uitgesloten

Toch hoeft dat niet te betekenen dat Mette-Marit haar publieke rol niet meer kan oppakken. Longspecialist Michael Perch van het Rigshospitalet in Kopenhagen noemt een terugkeer naar haar eerdere openbare leven ‘zeker denkbaar’.

Wanneer dat zal gebeuren, is nog onduidelijk. Voor het komende halfjaar staan volgens de bron geen officiële afspraken voor de koningin gepland. Ze krijgt daarmee voorlopig alle ruimte om verder te herstellen. Ondertussen verschijnt prinses Ingrid juist vaker in het openbaar. Hoe Mette-Marit haar rol uiteindelijk weer gaat invullen, zal dus pas later duidelijk worden.