Vriendin Ben Saunders heeft duidelijke boodschap voor media: ‘Stop alsjeblieft’

Tekst: Vera Guldemeester

Janita Engels, de vriendin van de onlangs overleden zanger Ben Saunders, heeft op Instagram een emotioneel bericht gedeeld. Bij een foto van hun zoontje Benji vertelt ze hoe zwaar het verlies op het gezin drukt. Tegelijkertijd doet ze een dringende oproep aan de media om haar en haar familie met rust te laten.

Janita benadrukt dat ze zelf nooit voor een bestaan in de schijnwerpers heeft gekozen. Ze begrijpt dat de bekendheid van Ben publiciteit met zich meebracht, maar sinds zijn overlijden ervaart ze de aandacht als bijzonder zwaar.

Alles onder een vergrootglas

‘En toch kan ik bijna geen woord meer over mijn leven of mijn man zeggen zonder dat het onder een vergrootglas wordt gelegd’, schrijft ze. Vooral berichten die volgens haar niet kloppen en AI-beelden doen veel met haar. ‘Wat er nu gebeurt, bovenop de immense krater die Ben heeft achtergelaten in ons gezin, voelt als een extra trauma.’

Ondertussen probeert het gezin vooral het enorme verlies te verwerken. Daarbij gaat haar aandacht ook uit naar de 9-jarige Benji. ‘Mensen lijken soms te vergeten dat wij naast ons eigen verdriet ook een jongetje van 9 moeten opvangen. Stacey, Nikia en ik doen ons best. Elke dag is een hel. We missen hem tot in onze botten.’

Afscheid van Ben

Janita staat in haar bericht ook stil bij het afscheid van haar geliefde. Volgens haar heeft Ben een mooie uitvaart gekregen, waarbij de mensen die van hem hielden welkom waren. Zijn broers namen afscheid in hun Craftmans Tattoo-shop en ook zijn ouders kregen volgens Janita die mogelijkheid aangeboden.

Over mensen die niet aanwezig waren, wil ze geen oordeel vellen. ‘De mensen die er niet waren, hebben daar hun eigen redenen voor. Daar oordeel ik niet over.’ Wel vraagt ze met klem om geen verhalen te maken over wie het meeste recht op Ben zou hebben gehad. ‘Laten we geen strijd maken over wie het meeste recht op Ben had of wie het meest van hem hield. We hielden allemaal van hem.’

‘Stop alsjeblieft’

Aan de media heeft Janita een duidelijke boodschap. Ze wil niet langer gebeld of benaderd worden en vertelt dat inmiddels zelfs haar familie wordt lastiggevallen. ‘Stop alsjeblieft met bellen, appen en DM’en. Zelfs mijn familie wordt benaderd. Stop daarmee. Er komt geen antwoord of juice.’

Zelf wil Janita op haar eigen manier herinneringen aan Ben blijven delen. Na advies van een vriendin besloot ze daarin haar gevoel te volgen. ‘Ik ga onze liefde delen. Ik ga onze liefde levend houden. Dat is wie wij waren wie ik ben.’

Troost

Ook vraagt ze mensen om mooie herinneringen aan Ben met haar te blijven delen. Juist die verhalen bieden haar op moeilijke momenten troost. ‘Ik lees ze in mijn donkerste momenten.’