Loes Haverkort vertelt open over haar wakkere hersenoperatie

Tekst: Vera Guldemeester

Loes Haverkort (45) heeft enkele bewogen maanden achter de rug. Bij de actrice werd een hersentumor in haar rechterhersenhelft ontdekt, waarvoor ze een bijzondere operatie moest ondergaan. Ze vertelt hoe het was om tijdens de ingreep wakker te zijn.

Hoewel Loes nog nooit eerder was geopereerd, stond haar meteen een ingrijpende ervaring te wachten. Om te bepalen welk deel van de tumor veilig verwijderd kon worden, maakten de artsen haar tijdens de operatie wakker. ‘Ik ben nog nooit in mijn leven geopereerd, laat staan een wakkere operatie’, vertelt ze aan RTL Boulevard.

Vervolgens moest de actrice verschillende opdrachten uitvoeren. ‘Ik ben wakker gemaakt en toen moest ik allerlei oefeningen doen. Dan konden ze kijken wat weg kon en wat niet. Heel bizar.’ De ingreep verliep zo dat het grootste deel van de tumor kon worden weggehaald. Het gedeelte dat is achtergebleven, wordt nu behandeld met remmers.

Eerlijk tegen kinderen

Ook thuis bracht de diagnose de nodige spanning met zich mee. Loes moest haar kinderen van 13 en 15 jaar vertellen wat er aan de hand was. Dat vond ze lastig, maar ze wilde vooral eerlijk tegen hen zijn. ‘Eromheen bullshitten heeft ook geen zin.’

Al snel kon ze gelukkig ook geruststellend nieuws delen. ‘Ik kon geopereerd worden en het meeste is weggehaald, waardoor ze heel positief erin stonden.’ De ervaring heeft ervoor gezorgd dat Loes bewuster tijd met haar kinderen doorbrengt.

Voorzichtig terug naar de set

Na deze intense periode kijkt Loes uit naar haar terugkeer op het werk. Vanaf oktober gaat ze weer draaien, al doet ze dat voorlopig rustig aan. Er is rekening gehouden met haar herstel: ze begint met één draaidag per week om te zien hoe dat gaat. Wat ze precies gaat doen, mag de actrice nog niet verklappen.

Loes vertelt in de video hieronder meer over hoe het nu met haar gaat: