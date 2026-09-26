Koningin Maxima ANP

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Koningin Máxima annuleert bezoek aan 013 Poppodium

Tekst: Vera Guldemeester

26/09/2026

Koningin Máxima (55) zal woensdagmiddag 7 oktober niet aanwezig zijn bij 013 Poppodium in Tilburg. Haar geplande bezoek is geannuleerd, zo is inmiddels bekendgemaakt. Ook op de website van het Koninklijk Huis heeft de Rijksvoorlichtingsdienst de wijziging bevestigd.

Het bezoek van Máxima zou volledig in het teken van talentontwikkeling binnen de popmuziek staan. De koningin zou bij het Tilburgse poppodium verschillende gesprekken voeren over de ontwikkeling van nieuw muzikaal talent. Daarnaast stonden er ook optredens op het programma.

Samenloop van omstandigheden

Waarom Máxima precies niet naar Tilburg komt, is niet verder toegelicht. Het Cultuurfonds laat aan het ANP weten dat sprake is van een samenloop van omstandigheden. Een woordvoerder van het fonds geeft daarbij aan dat er op dit moment geen plannen zijn om het bezoek op een later moment alsnog te laten plaatsvinden.

Geen nieuwe datum gepland

Daarmee komt voorlopig een streep door het bezoek, waar verschillende onderdelen voor waren voorbereid. Of en wanneer Máxima alsnog naar 013 Poppodium zal gaan, blijft vooralsnog onduidelijk.

En dat koningin Máxima dol is op muziek, dat wisten we natuurlijk al. De video hieronder laat nog eens duidelijk zien hoeveel onze koningin kan genieten van muziek:

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Vera Guldemeester

<p>Vera Guldemeester werkt sinds 2023 als freelance redacteur bij Royalty en creëert ook af en toe voor Weekend content over royals in het binnen- en buitenland. Ze heeft een passie voor schrijven, reizen en eten. Als ze niet aan het werk is, dan is ze in de keuken te vinden, waar ze de lekkerste taarten en koekjes bakt.</p>

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