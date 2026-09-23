Zien: Emma Heesters krijgt haar Amsterdamse penthouse maar niet verkocht

Tekst: Vera Guldemeester

Emma Heesters lijkt maar geen koper te kunnen vinden voor haar luxe penthouse in Amsterdam. De zangeres probeert haar woning, die ze in 2024 nog voor ruim 1,3 miljoen euro aanschafte, al langere tijd van de hand te doen. Ondanks meerdere aanpassingen aan de vraagprijs is er vooralsnog geen deal gesloten.

Het appartement kwam in augustus 2025 voor het eerst op de markt. Emma wilde er toen 1,5 miljoen euro voor hebben. Dat bedrag bleek kennelijk te hoog, want de vraagprijs werd korte tijd later verlaagd naar 1.425.000 euro. Ook dat leverde geen verkoop op.

Tijdelijk van de markt

Daarop verdween het penthouse tijdelijk van de markt. Een paar maanden later waagde de zangeres opnieuw een poging en werd de woning weer te koop gezet. Inmiddels is de prijs opnieuw aangepast. Voor het appartement wordt nu 1.395.000 euro gevraagd.

Emma kocht het penthouse in 2024 voor 1.335.000 euro. Opvallend is dat ze de woning destijds volledig zonder hypotheek financierde. Het appartement beschikt over maar liefst 176 vierkante meter woonoppervlak en heeft twee balkons. Vanaf daar is er uitzicht richting onder meer Abcoude, Utrecht en Amstelveen.

Comfortabel thuis

Ook binnen is er behoorlijk wat ruimte. De woning beschikt over een masterbedroom met een badkamer en-suite, daarnaast zijn er nog twee slaapkamers en een tweede badkamer. Voor de toekomstige eigenaar is er dus genoeg plek om er een comfortabel thuis van te maken.

Voor Emma zit er voorlopig weinig anders op dan afwachten of de nieuwe vraagprijs wél voor een geïnteresseerde koper zorgt. Of de woning uiteindelijk voor het gevraagde bedrag van eigenaar wisselt, moet nog blijken.

Benieuwd hoe het penthouse van de zangeres eruitziet? Check hier de foto’s van Emma’s luxe Amsterdamse optrekje.

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