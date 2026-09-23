Meghan Markle Getty Images

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Meghan Markle laat zich na verhuizing naar Engeland voor het eerst weer zien

Tekst: Vera Guldemeester

23/09/2026

Meghan Markle (45) heeft zich voor het eerst sinds de verhuizing van haar gezin naar Groot-Brittannië in het openbaar laten zien. De hertogin werd gespot in een pub in Oxfordshire, waar ze samen met voormalig talkshowhost Ellen DeGeneres (68) en haar vrouw Portia de Rossi (53) aan het lunchen was.

Volgens ooggetuigen zat het drietal maandag op het terras van de pub en werd er volop gepraat en gelachen. De ontmoeting komt niet helemaal als een verrassing: Meghan en Ellen zijn al jarenlang bevriend.

De vriendschap ontstond in Californië, waar de twee vrouwen lange tijd bij elkaar in de buurt woonden. Ook Ellen en Portia hebben inmiddels een band met Groot-Brittannië. Het stel verhuisde eind 2024 naar de Cotswolds. Begin dit jaar kochten ze opnieuw een huis in Montecito, waardoor ze hun tijd tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië kunnen verdelen.

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Eerste publieke optreden na verhuizing

Meghan en prins Harry (42) verhuisden eind augustus na zes jaar in de Verenigde Staten terug naar Groot-Brittannië. Hun kinderen, prins Archie (7) en prinses Lilibet (5), gingen daar inmiddels ook naar school.

De start verliep niet helemaal zonder problemen. Na slechts twee dagen werd besloten de kinderen naar een andere school te laten gaan vanwege veiligheidsredenen. Meghan hield zich de afgelopen tijd grotendeels buiten de schijnwerpers om haar kinderen rustig te laten wennen aan hun nieuwe omgeving.

Harry wel volop in beeld

Waar Meghan zich relatief weinig liet zien, was Harry de afgelopen weken al verschillende keren in het openbaar te vinden. Tijdens het Invictus Spirit Gala sprak hij eerder over zijn terugkeer naar Groot-Brittannië. Het voelde volgens hem goed om weer op Britse bodem te zijn.

Meghan Markle deelt liefdevolle beelden van gezin: 

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Vera Guldemeester

<p>Vera Guldemeester werkt sinds 2023 als freelance redacteur bij Royalty en creëert ook af en toe voor Weekend content over royals in het binnen- en buitenland. Ze heeft een passie voor schrijven, reizen en eten. Als ze niet aan het werk is, dan is ze in de keuken te vinden, waar ze de lekkerste taarten en koekjes bakt.</p>

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