Nederland lijkt in 2027 terug te keren naar ‘Eurovisie Songfestival’: NPO neemt deelname zelf op zich

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nederland lijkt in 2027 weer mee te doen aan het ‘Eurovisie Songfestival’. Volgens diverse bronnen rond het Mediapark neemt de NPO de deelname zelf op zich, nadat geen van de omroepen die taak wilde overnemen.

Dat melden diverse bronnen aan De Telegraaf. AVROTROS liet vorige maand weten vanwege de deelname van Israël niet mee te willen doen, waarna de NPO op zoek moest naar een andere oplossing. Geen van de tien andere ledenomroepen bleek de taak te willen overnemen.

NPO lijkt ‘Eurovisie Songfestival’ zelf op zich te nemen

Na het besluit van AVROTROS lagen er verschillende mogelijkheden op tafel. Deelname en uitzending via taakomroepen NOS/NTR behoorde tot de opties, evenals niet deelnemen maar het festival wel uitzenden, of zowel deelname als uitzending achterwege laten. Volgens bronnen rond het Mediapark kiest de NPO er nu voor de deelname zelf te verzorgen.

AvroTros trok zich terug om Israël

AvroTros maakte vorige maand bekend zich definitief terug te trekken uit het Eurovisie Songfestival. De omroep noemde het ‘ernstige humanitaire leed’ in Gaza en de volgens AVROTROS ontstane ‘steeds meer verdeeldheid rond het Songfestival’ door de deelname van Israël als redenen. De omroep wilde daarnaast duidelijkere regels over deelname van landen die betrokken zijn bij een militair conflict. Hoewel de EBU de regels aanscherpte, vond AVROTROS de veranderingen niet ver genoeg gaan.

Finale in Burgas

Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. De NOS zond het festival wel uit, maar Nederland stuurde geen deelnemer. Ierland heeft zich voor 2027 al definitief teruggetrokken en volgens Spaanse media stuurt Spanje eveneens aan op terugtrekking. Wat IJsland en Slovenië doen, is nog onbekend. Het Eurovisie Songfestival van 2027 vindt plaats in Burgas in Bulgarije, met de halve finales op 11 en 13 mei en de finale op zaterdag 15 mei in de Arena Burgas.