Tina Nijkamp kritisch op carrière Anna Gimbrère: ‘Dat gaat dus helemaal niet zo heel goed’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tina Nijkamp is weinig positief over hoe de carrière van Anna Gimbrère er momenteel voor staat. In ‘Tina’s TV Update’ wijst ze onder meer op de tegenvallende kijkcijfers van ‘Zinzoekers’.

In haar podcast Tina’s TV Update krijgt Tina de vraag hoe het met de carrière van Anna Gimbrère gaat. Daarbij haalt ze zowel Anna’s huidige programma Zinzoekers als haar eerdere optredens bij RTL aan.

‘Daar kijkt helemaal niemand naar’

Over Zinzoekers, dat op NPO 2 te zien is, zegt Tina: ‘Zij heeft een programma dat heet Zinzoekers, op NPO 2 is dat. Daar kijkt helemaal niemand naar. Nog geen 100.000 kijkers. Dat gaat dus helemaal niet zo heel goed met die carrière.’ Ook kijkt ze naar Anna’s eerdere televisieoptredens: ‘Ze zat vorig jaar vaak in RTL Tonight, dat bestaat niet (meer). Bij Renze is ze nog niet te gast geweest, ik denk wel dat ze daar nog een keertje komt want volgens mij konden Anna en Renze het altijd goed vinden, want zij zat ook altijd vaak toen bij Renze toen voor RTL Tonight. Dus we gaan het zien maar heel erg florissant gaat het dus niet want haar programma Zinzoekers is hartstikke geflopt.’

Anna noemt ‘Zinzoekers’ een persoonlijke reis

In het KRO-NCRV-programma Zinzoekers reist Anna langs grote levensvragen van deze tijd. In zes afleveringen onderzoekt ze de thema’s thuis, gemeenschapszin, vriendschap, identiteit, geluk en religie. Op de website van de omroep wordt het programma omschreven als ‘Niet zwaar of zweverig, maar open, nieuwsgierig en met beide benen op de grond.’ Anna zegt daar zelf: ‘In Zinzoekers onderzoeken we de vragen die iedereen zichzelf vroeg of laat stelt: waar voel je je thuis, wie ben je, wat maakt je gelukkig en hoe geef je betekenis aan je leven? We volgen bijzondere verhalen en plaatsen die naast inzichten uit de filosofie en wetenschap. Ik denk veel over dit soort vragen na. Daarom was Zinzoekers voor mij niet alleen een heel mooi programma om te maken, maar ook een persoonlijke reis.’

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