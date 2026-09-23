Madonna trekt alle aandacht met pikante lingeriefoto’s voor nieuwe collectie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Madonna trekt de aandacht met een provocerende campagne voor haar nieuwste merchandisecollectie. De 68-jarige popster poseert daarvoor onder meer in doorschijnende lingerie.

Op een van de beelden draagt Madonna een doorschijnende zwarte bh, waarbij een klein rood hartje haar tepel bedekt, gecombineerd met een zwarte slip en panty. Bij de fotoserie schrijft ze: ‘Kleed je aan in mijn merchandise…’ Daarmee verwijst ze naar haar hit Dress You Up uit 1984, afkomstig van haar tweede studioalbum Like A Virgin.

Madonna poseert in nieuwe merchandise

Tijdens de fotoshoot laat Madonna verschillende items uit de collectie zien in uiteenlopende poses. Met gebleekte blonde golven, haarspelden en een bril met zwart montuur ligt ze onder meer op een bank met een met mesh bedekte hand voor haar gezicht, kruipt ze over de vloer in metallic zilveren laarzen en poseert ze tegen een paneeldeur. Haar outfits bestaan onder meer uit netkousen, sliprokken met kanten details, vingerloze leren en mesh handschoenen en zwarte pumps met spitse neuzen. De collectie bevat zwarte en donkergrijze hoodies met kristallen en de teksten ‘MADONNA’ en ‘FEEL SO FREE’, grafische T-shirts met ‘SCHOOL IS IN SESSION’ en ‘MY SINS ARE MY SAVIOR’ en herbruikbare reisbekers met gekleurde kristallen.

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Veel aandacht voor ‘Confessions II’

De post kreeg binnen het eerste uur meer dan 64.000 likes. Fans reageerden lovend op Madonna’s uitstraling, terwijl anderen vroegen naar nieuws over een mogelijke nieuwe tournee. Ook muzikaal is de zangeres actief: haar album Confessions II verscheen op 3 juli en leverde haar deze zomer haar dertiende nummer 1-album op. Haar samenwerking met Kylie Minogue, Love Sensation, bereikte afgelopen vrijdag de achtste plaats en is daarmee haar hoogst genoteerde single in zeventien jaar. Daarnaast voert Madonna met elf nominaties de lijst voor de MTV Video Music Awards 2026 aan, onder meer voor Video van het Jaar, Artiest van het Jaar en Song van het Jaar.

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