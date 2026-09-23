André Hazes deelt pikante details in ‘ADHAZES’: ‘Ik moet echt wel uitpakken natuurlijk’

Tekst: Evelien Berkemeijer

André Hazes en Roxeanne Hazes praten in de nieuwste aflevering van ‘ADHAZES’ opvallend open over seks en persoonlijke hygiëne. Daarbij deelt André enkele zeer persoonlijke details over zijn seksleven met Noa Braaf.

Roxeanne Hazes vertelt in ADHAZES dat André Hazes en Noa Braaf na een etentje met haar om 21.00 uur naar huis gingen, zodat er nog tijd zou zijn voor seks. Toch kwam het daar uiteindelijk niet van. André: ‘Ik dacht: we moeten nog douchen, we moeten nog helemaal dat voorspel… ik kan het niet even doen en dan klaar. Ik moet echt wel uitpakken natuurlijk.’

André Hazes: ‘Ik wil dat hij helemaal schoon is’

Vooral Andrés opmerking over douchen verbaast Roxeanne. Haar broer legt vervolgens uit: ‘Ja ik moet douchen van tevoren. En dan niet twee, drie uur ervoor, gewoon een paar minuten ervoor. Ik wil dat hij helemaal schoon is, ik wil binnenkomen dat je denkt: wauw, wat ruikt hij lekker fris.’ Wanneer Roxeanne vraagt of hij daarmee zichzelf of Noa bedoelt, vertelt André: ‘Toen ik voor het eerst met een vrouw ging zijn… mij was wijsgemaakt dat een vrouw echt naar roosjes rook en proefde.’ Zijn ervaring bleek anders: ‘Het is natuurlijk een “flut”. Dat ruikt en proeft gewoon naar “flut”.’ Later zegt André dat hij het woord flut zelf ook niet helemaal passend vindt, terwijl hij een grovere variant evenmin waardeert.

Roxeanne Hazes doet pikante duit in het zakje

Ook Roxeanne deelt vervolgens haar kijk op hygiëne. ‘Als een flut alleen maar naar babydoekjes is toch ook gek?’ André geeft aan dat hij geen seks met Noa zou hebben na een lange werkdag met een zittend beroep. Roxeanne reageert: ‘Als die dop stinkt, dan ben je mij echt kwijt man.’ Volgens André ‘stinkt elke dop’, waarna broer en zus concluderen dat er eerst een douchekop aan te pas moet komen. ‘En een sopje’, vult André aan.