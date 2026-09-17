André Hazes kijkt terug op vijf jaar zonder drank en drugs: ‘260.000 bespaard’

Tekst: Vera Guldemeester

André Hazes heeft de afgelopen vijf jaar niet alleen een ander leven opgebouwd, maar ook flink wat geld overgehouden. De zanger rekende onlangs uit wat zijn leven zonder alcohol en drugs hem financieel heeft opgeleverd. De uitkomst verraste hem waarschijnlijk zelf: “Ik heb 260.000 euro bespaard.”

Het bedrag kwam ter sprake toen André in zijn podcast ADHAZES met zijn zus Roxeanne sprak. Zij vroeg zich af of hij ooit had bijgehouden hoeveel geld hij sinds het stoppen niet meer uitgaf. Dat bleek inderdaad zo te zijn: André gebruikt een app om het bedrag bij te houden.

Voor zijn berekening gaat hij uit van ongeveer duizend euro per week. Dat was volgens hem niet alleen geld voor drank en drugs. Ook de levensstijl die daarbij hoorde, kostte hem veel. “In de stad grote flessen kopen, indruk willen maken op de hele wereld.”

Jubileum bijna vergeten

Dat André inmiddels vijf jaar nuchter is, had hij zelf nota bene bijna gemist. Hij werd wakker zonder te beseffen dat het een bijzondere dag was. Zijn vriendin Noa had daar gelukkig iets op bedacht en stond klaar met een grote kaart.

Op 14 september 2021 besloot de zanger te stoppen met alcohol en drugs. Inmiddels voelt het leven zonder die middelen voor hem zo vertrouwd dat hij er niet dagelijks meer bij stilstaat. Toch adviseren zijn begeleiders hem om belangrijke mijlpalen juist wél bewust te vieren.

‘Een grote prestatie’

Terugkijkend is André vooral trots op de weg die hij heeft afgelegd. “Het is een grote prestatie, waar ik trots op ben.” Hij zegt bovendien nog altijd dankbaar te zijn voor de hulp die hij destijds kreeg.

“Ik geloof zo in wat ik heb gedaan en wat mij is geleerd. Ik weet dat dit probleem bij zoveel mensen in Nederland speelt en dat hulp zo moeilijk is en ik ben nog altijd dankbaar waar ik ben geweest.”