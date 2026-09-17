Katja Schuurman had vroeger standaard een fles Baileys in haar tas

Tekst: Vera Guldemeester

Katja Schuurman (51) beleefde haar grote doorbraak in een periode waarin ze zich allesbehalve gelukkig voelde. De enorme aandacht na haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden viel haar zwaar en alcohol werd een manier om ermee om te gaan. Op een gegeven moment ging ze zelfs de deur niet uit zonder een fles Baileys.

Haar moeder Sonja Bos (78) zag dat haar dochter in die jaren niet goed in haar vel zat. Omdat Katja inmiddels op zichzelf woonde, kregen haar ouders niet alles mee. Tijdens familiemomenten zagen ze soms wel hoe hoog de emoties konden oplopen als ze te veel had gedronken. Ze kon dan hevig huilen of boos worden.

Ook maakte ze in die periode een auto-ongeluk mee waarbij ze over de kop sloeg. “Ja, we hebben ons vaak zorgen om je gemaakt. Papa kon daar slechter tegen dan ik, hij sliep er niet van”, vertelt Sonja.

‘Alcohol voelde als een vriend’

Katja vertelt in een dubbelinterview met haar moeder in LINDA. dat ze destijds veel dronk. “Ik ben toen ook best veel gaan drinken; er was een periode dat ik altijd een fles Baileys in mijn tas had”, vertelt ze.

De actrice vergelijkt haar situatie met het nummer Rehab van Amy Winehouse, waarin het hebben van een fles alcohol binnen handbereik een rol speelt. Ook voor Katja werd drank een soort houvast. “De alcohol voelde als een vriend die ik goed kon gebruiken, omdat ik de hysterische toestanden eigenlijk niet aankon.”

Afstand binnen het gezin

De bekendheid die Goede Tijden, Slechte Tijden haar bracht, kwam volgens Katja op een moment waarop ze niet gelukkig was. Zelf wil ze haar toestand destijds niet omschrijven als depressief. Wel zegt ze dat ze zeker niet gelukkig was.

Haar ouders spraken haar regelmatig aan op haar gedrag, maar daar stond de jonge actrice niet voor open. Daardoor kwam er tijdelijk meer afstand tussen Katja en haar ouders. Tegelijkertijd had ze last van dwanggedachten en obsessies.

Uiteindelijk kwam er verandering

Net als haar moeder volgde Katja gedragstherapie. De ommekeer kwam naar eigen zeggen toen ze accepteerde dat haar klachten vooral een ‘chemische’ oorzaak hadden. Ook ontdekte ze dat medicatie kon helpen.

Katja Schuurman en Babette van Veen leerden elkaar kennen in GTST en na al die jaren zijn het nog steeds dikke vriendinnen én werken ze zelfs nog samen. De twee blikken terug: