Susan Visser blikt met moeder terug op verlies van Roef

Tekst: Vera Guldemeester

Voor Susan Visser (60) veranderde haar leven in 2007 in één klap. Haar man Roef Ragas overleed onverwacht op 42-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Jaren later kijkt de actrice samen met haar moeder Ellie Hoogendijk (83) terug op de periode die volgde.

In een dubbelinterview met LINDA. vertelt ze ook wat het verlies betekende voor haar gezin. De dood van Roef maakte vooral bij hun dochter Saïda veel indruk. Zij kreeg moeite met het idee dat ook haar moeder zomaar iets kon overkomen. Omdat haar vader zo onverwacht was overleden, besefte ze dat het leven plotseling ingrijpend kon veranderen.

Susan leerde omgaan met verdriet

Als moeder merkte Susan later dat ze zelf dezelfde neiging had als haar moeder. Wanneer haar kinderen verdriet hebben, wil ze het liefst direct iets doen om hun pijn kleiner te maken. Haar eigen ervaring met rouw maakte duidelijk dat dat niet altijd mogelijk is. “Niemand kan die diepe pijn voor je wegnemen, ook je moeder niet”, vertelt Susan.

Ellie stond meteen voor haar klaar

Direct na het overlijden van Roef kwam Ellie samen met haar partner Hans naar Amsterdam. Susan moest naar het ziekenhuis, terwijl Saïda en Aaron, die toen tien en zes jaar oud waren, thuis lagen te slapen. Ook haar zus was naar haar toe gekomen om haar bij te staan.

Voor Ellie was de gebeurtenis nauwelijks te bevatten. Ze zag haar schoonzoon als een grote en sterke man en kon maar moeilijk begrijpen dat hij er ineens niet meer was. Toch zette ze haar eigen emoties opzij. De verjaardag van haar kleinzoon stond enkele dagen later gepland en hij werd wakker terwijl zijn oma in huis was. Ellie vond bovendien dat Susan zelf aan haar zoon moest vertellen dat zijn vader was overleden.

‘Ach, mijn kind’

Ook na die eerste, ingrijpende dagen bleef Ellie dicht bij Susan. Zodra haar dochter haar nodig had, kwam ze naar haar toe. Tegelijkertijd zag Susan hoeveel zorgen haar moeder zich om haar maakte.

Ellie wilde haar dochter het liefst voortdurend beschermen en dichtbij zich houden. “Ik dacht voortdurend: ach, mijn kind. Kom bij me en blijf bij me. Kruip gewoon weer in mijn buik alsjeblieft”, vertelt ze.

Nieuwe plannen voor Susan

Ondanks alles is Susan haar leven blijven voortzetten. De actrice is nog altijd actief en heeft met Gooische Vrouwen een succesvol project op haar naam staan. Binnenkort wacht bovendien een nieuwe stap: ze maakt haar musicaldebuut.

Ook Ellie kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Susan denkt dat ze zelf heel oud zal worden en haar moeder deelt dat vertrouwen. Ellie heeft haar honderdste verjaardag zelfs al voor zich gezien: thuis in haar stoel, met Hans naast zich.

Susan zit niet stil, ze vertelt hieronder over haar volgende project:

Bron: LINDA.