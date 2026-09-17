Eloise van Oranje ANP

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Eloise van Oranje was een lichtpunt na zware periode: ‘Ze zorgde voor zuurstof’

Tekst: Vera Guldemeester

17/09/2026

Voor Eloise van Oranje (24) begon haar leven in een periode waarin er binnen de koninklijke familie veel verdriet was. Toch bracht haar komst volgens haar moeder prinses Laurentien (60) juist ook vrolijkheid.

Hoewel Eloise opgroeide binnen de koninklijke familie, voelde haar jeugd voor haarzelf grotendeels heel normaal. De eerste dertien jaar woonde ze met haar ouders en broers in Brussel. Alleen een paar keer per jaar kwam de bekendheid van haar familie nadrukkelijk om de hoek kijken tijdens officiële fotomomenten.

Daarna ging ze weer terug naar haar gewone leven. “Dat voelde als ‘hop on, hop off’; even gezellig met de familie zijn en daarna weer thuis spelen op straat, een heel normaal en vrij leven”, vertelt Eloise in LINDA.

Bijzondere verjaardag

Toch waren er momenten waarop haar leven allesbehalve doorsnee was. Toen Eloise acht werd, nodigde Laurentien haar volledige klas uit Brussel uit voor een feestje in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Zo’n dertig kinderen kwamen met een bus naar Den Haag en brachten de nacht door in een legertent.

Voor Eloise zelf voelde het vooral alsof ze gezellig bij haar oma in de tuin haar verjaardag vierde. Haar lerares keek daar volgens haar heel anders tegenaan en was duidelijk meer onder de indruk van de bijzondere locatie.

‘Ze zorgde voor zuurstof’

Eloise werd ongeveer vier maanden voordat prins Claus overleed geboren. Haar eerste levensjaar viel daardoor samen met een verdrietige periode voor de familie. Claus was de vader van prins Constantijn en de opa van Eloise.

Toch bracht de baby volgens Laurentien juist een welkome dosis vrolijkheid. “Zij was dat ontzettend lieve en vrolijke kind dat overal doorheen dartelde”, blikt ze terug. “Ik herinner me nog heel sterk hoe zij in die verdrietige tijd voor zuurstof zorgde.”

Bijzondere band met haar oma

Als oudste kleinkind van prinses Beatrix groeide Eloise bovendien op met een bijzondere band met haar oma, die ze ‘Amma’ noemt. Ook in haar jeugd waren de twee volgens Eloise hecht. Op foto’s uit die tijd ziet ze zelf vooral een vrolijk meisje dat graag bij haar oma in de armen lag.

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Vera Guldemeester

<p>Vera Guldemeester werkt sinds 2023 als freelance redacteur bij Royalty en creëert ook af en toe voor Weekend content over royals in het binnen- en buitenland. Ze heeft een passie voor schrijven, reizen en eten. Als ze niet aan het werk is, dan is ze in de keuken te vinden, waar ze de lekkerste taarten en koekjes bakt.</p>

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