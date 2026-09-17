Zoon van Ben Saunders (43) ontroostbaar na overlijden: ‘Ik heb een gat in mijn hart’

Tekst: Vera Guldemeester

Het gezin van Ben Saunders (43) probeert zich staande te houden na zijn plotselinge overlijden. Zijn vriendin Janita deelt op Instagram hoe groot het verdriet is en vertelt daarbij over de aangrijpende woorden van hun zoon Benji.

Volgens Janita is het gemis binnen het gezin nauwelijks te bevatten. Ze vraagt familie, vrienden en andere betrokkenen om hen de komende tijd met rust te laten. ‘Geef ons als familie en naasten de rust en de ruimte die wij nu zo hard nodig hebben om dit verwerkingsproces in alle stilte in te gaan en het afscheid voor te bereiden.’

‘Gat in mijn hart’

Janita haalt in haar bericht de woorden van Benji aan om duidelijk te maken hoe hard het verlies bij de jongen binnenkomt. ‘Om met de woorden van onze zoon Benji te spreken: mama, ik heb een gat in mijn hart dat nog maar voor een procent gevuld is’, schrijft ze.

Tekst gaat verder onder het Instagram-bericht.

Ook voor de rest van het gezin laat het overlijden een enorme leegte achter. ‘Dit verlies slaat een onbeschrijflijk groot gat in ons leven.’

Afscheid voor fans

Fans krijgen zaterdag de mogelijkheid om Ben Saunders een laatste groet te brengen. Tussen 18.00 en 20.00 uur kunnen belangstellenden terecht bij Craftmans Tattoo in Arnhem. Saunders werkte daar als tatoeageartiest.

Saunders werd dinsdag dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen, een recreatieplas ten zuiden van Arnhem. De zanger was eerder als vermist opgegeven. De politie heeft laten weten dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Wat precies de doodsoorzaak is geweest, is nog niet bekendgemaakt.

Bekijk in de video hieronder meer over het leven van Ben Saunders: