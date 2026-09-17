Ben Saunders - ANP

© ANP

Zoon van Ben Saunders (43) ontroostbaar na overlijden: ‘Ik heb een gat in mijn hart’

Tekst: Vera Guldemeester

17/09/2026

Het gezin van Ben Saunders (43) probeert zich staande te houden na zijn plotselinge overlijden. Zijn vriendin Janita deelt op Instagram hoe groot het verdriet is en vertelt daarbij over de aangrijpende woorden van hun zoon Benji.

Volgens Janita is het gemis binnen het gezin nauwelijks te bevatten. Ze vraagt familie, vrienden en andere betrokkenen om hen de komende tijd met rust te laten. ‘Geef ons als familie en naasten de rust en de ruimte die wij nu zo hard nodig hebben om dit verwerkingsproces in alle stilte in te gaan en het afscheid voor te bereiden.’

‘Gat in mijn hart’

Janita haalt in haar bericht de woorden van Benji aan om duidelijk te maken hoe hard het verlies bij de jongen binnenkomt. ‘Om met de woorden van onze zoon Benji te spreken: mama, ik heb een gat in mijn hart dat nog maar voor een procent gevuld is’, schrijft ze.

Tekst gaat verder onder het Instagram-bericht.

Ook voor de rest van het gezin laat het overlijden een enorme leegte achter. ‘Dit verlies slaat een onbeschrijflijk groot gat in ons leven.’

Afscheid voor fans

Fans krijgen zaterdag de mogelijkheid om Ben Saunders een laatste groet te brengen. Tussen 18.00 en 20.00 uur kunnen belangstellenden terecht bij Craftmans Tattoo in Arnhem. Saunders werkte daar als tatoeageartiest.

Saunders werd dinsdag dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen, een recreatieplas ten zuiden van Arnhem. De zanger was eerder als vermist opgegeven. De politie heeft laten weten dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Wat precies de doodsoorzaak is geweest, is nog niet bekendgemaakt.

Bekijk in de video hieronder meer over het leven van Ben Saunders:

LEES OOK

Novak Djokovic doet zeldzame bekentenis over huwelijk met Jelena: ‘Ik spreek natuurlijk uit persoonlijke ervaring’
Katja Schuurman had vroeger standaard een fles Baileys in haar tas
Susan Visser blikt met moeder terug op verlies van Roef
Nieuw boek over prinses Diana vlak voor publicatie gestolen in Nederland

Uit andere media

Vriendin Makelaar Mandy

Makelaar Mandy: ‘‘Ik weet niet precies wat jij voor me bent,’ fluister ik. ‘Maar ik wil je niet kwijt’’
Weekend Katja Schuurman ANP

Katja Schuurman had vroeger standaard een fles Baileys in haar tas
Party Niels Houtepen 19082026 Ajdj (8)

Niels Houtepen maakt opvallende comeback in nieuwe show Hans Klok
Sante Blij Zijn Met Jezelf

Blij worden met jezelf doe je zó
Vera Guldemeester

<p>Vera Guldemeester werkt sinds 2023 als freelance redacteur bij Royalty en creëert ook af en toe voor Weekend content over royals in het binnen- en buitenland. Ze heeft een passie voor schrijven, reizen en eten. Als ze niet aan het werk is, dan is ze in de keuken te vinden, waar ze de lekkerste taarten en koekjes bakt.</p>

Meer van Vera