Nieuw boek over prinses Diana vlak voor publicatie gestolen in Nederland

Tekst: Lisa Manche

Er zijn een aantal exemplaren van het boek van Charles Spencer over zijn zus, prinses Diana, gestolen in Nederland. Het boek is nog niet gepubliceerd en zou streng worden beveiligd.

De boeken zouden uit een vrachtwagen zijn gestolen die op weg was van de drukkerij naar het magazijn. Dat bevestigt een woordvoerder van uitgeverij Overamstel tegenover het ANP.

Gestolen boeken

Er zijn in totaal vier boeken gestolen. Het gaat om de Nederlandse versie genaamd Zwanenzang. ‘De bestuurder heeft alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen en moest een verplichte pauze houden op een parkeerplaats in Nederland waar het incident plaatsvond en heeft in de cabine overnacht’, vertelt de woordvoerder.

‘Heel verdacht’

De politie is een onderzoek gestart naar het incident. The Daily Mail schreef als eerste over het nieuws en laat weten dat de diefstal maandag plaatsvond en dat de Britse uitgeverij Penguin Michael Joseph dinsdag op de hoogte werd gebracht. Volgens een bron binnen de uitgeverij is het ‘heel verdacht’ omdat de beveiliging van het boek erg streng zou zijn. Ze willen voorkomen dat de inhoud van het boek uitlekt voor de publicatie.

Charles Spencer over prinses Diana

In het boek schrijft Charles Spencer, de broer van prinses Diana over zijn zus. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van Charles als broer. ‘Net zoals in mijn grafrede wil ik namens Diana spreken en dat op een duidelijk positieve manier doen’, liet Charles eerder weten.