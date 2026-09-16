Marijn Kuipers en Dave Roelvink verbreken verloving

Tekst: Lisa Manche

Marijn Kuipers en Dave Roelvink hebben hun verloving verbroken. Dat nieuws maakt Marijn bekend via haar Instagram Stories. De influencer laat weten dat zij en Dave met ‘liefde en respect voor elkaar’ hebben besloten om zonder elkaar verder te gaan.

Verschillende toekomstbeelden

Marijn en Dave waren ruim twee jaar samen en een half jaar verloofd. Toch hebben ze besloten om een punt te zetten achter hun relatie. Volgens Marijn werd de afgelopen tijd steeds duidelijker dat hun toekomstbeelden te ver uit elkaar lagen. ‘Hoe moeilijk en pijnlijk deze beslissing ook is, we weten dat dit voor ons beiden de juiste keuze is.’

Liefde en respect

Wel schrijft Marijn dat zij en Dave nog steeds van elkaar houden. ‘We gaan ook niet uit elkaar omdat de liefde er niet meer is. Juist uit liefde en respect voor elkaar laten we elkaar los en gunnen we elkaar een toekomst die echt bij ons past.’ Ze sluit haar bericht af met het verzoek om ruimte te krijgen om alles een plekje te geven.

Geruchten

Er waren al langer geruchten dat het niet goed ging tussen Marijn en Dave. Zo was Dave sinds mei niet meer te zien op het Instagram-account van Marijn. Afgelopen maart vroeg hij haar nog ten huwelijk tijdens een vakantie in Lapland.

Yvonne Coldeweijer had eerder al haar twijfels over de relatie van Marijn en Dave. Meer daarover zie je in deze video.