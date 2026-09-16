Zoveel inkomen ontvangen de Oranjes in 2027

Tekst: Lisa Manche

Nu de plannen van het kabinet voor het komende jaar bekend zijn, is ook bekend hoeveel geld het koningshuis ontvangt. En één ding is zeker: koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix gaan er niet op achteruit.

In 2027 gaat er opnieuw meer geld naar het koningshuis. Er is €62,1 miljoen begroot en dat is bijna €1,3 miljoen meer dan dit jaar.

Minder grote stijging

Elk jaar ontvangt het koninklijk huis wat meer geld. Het begrote bedrag stijgt onder andere mee met de ambtenarensalarissen. Hoewel de Oranjes volgend jaar weer meer krijgen dan afgelopen jaar, is de stijging wel minder groot. De afgelopen jaren liep het totale bedrag jaarlijks op met zo’n €2 miljoen, maar komend jaar is dat dus minder.

Het is overigens niet zo dat het volledige bedrag in de portemonnee van de Oranjes belandt. Het grootste deel bestaat uit de salarissen van het paleispersoneel.

Inkomen koning Willem-Alexander

Toch ontvangen Willem-Alexander, Maxima, Amalia en Beatrix ook een flink bedrag. In 2027 zal koning Willem-Alexander €1,2 miljoen aan persoonlijk inkomen uitgekeerd krijgen. Dat is ongeveer €34.000 meer dan afgelopen jaar. Zijn onkostenvergoeding neemt met €136.000 toe. Ook ontvangt hij ruim €6,3 miljoen voor personele en materiële uitgaven.

Koningin Máxima en prinses Beatrix

Koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix ontvangen ook een deel. Dit gaat om een inkomensdeel en een vergoeding voor personele en materiële uitgaven. Koningin Máxima ontvangt €1,3 miljoen en gaat er ongeveer €32.000 op vooruit. Prinses Beatrix kan rekenen op €2 miljoen en ontvangt bijna €50.000 meer dan dit jaar.

Prinses Amalia

Prinses Amalia heeft sinds 2021 recht op een uitkering. Maar tot 2024 nam ze dat volledige bedrag niet aan. Tegenwoordig houdt ze het geld wel, maar ziet ze alleen af van haar persoonlijke inkomen. Wel ontvangt ze de vergoeding voor personele en materiële uitgaven. Deze bedraagt €1,7 miljoen.