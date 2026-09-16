Bartina Koeman op 65-jarige leeftijd overleden

Tekst: Lisa Manche

Bartina Koeman, de vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman, is op 65-jarige leeftijd overleden. Bartina leed aan chronische borstkanker.

‘Grote trots en liefde’

Op Instagram maakt Ronald het overlijden van zijn vrouw bekend. ‘Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde, nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma.’

Huwelijk

Bartina en Ronald trouwden in 1985 en kregen drie kinderen: Tim, Ronald Jr. en Debbie. Inmiddels is daar aanhang bij gekomen en waren de twee ook al opa en oma.

Ziekte

In 2010 kreeg Bartina de diagnose borstkanker. De ziekte keerde in 2018 terug nadat ze een periode hersteld was. In 2023 werd de ziekte opnieuw gevonden in chronische vorm. Ronald sprak de afgelopen jaren regelmatig over de ziekte van zijn vrouw.

Moeilijk besluit

Tijdens het WK van afgelopen zomer bleef Bartina in Nederland voor behandelingen, terwijl Ronald in de Verenigde Staten en Mexico verbleef. ‘Ik heb dit van tevoren goed besproken met Bartina’, zei Ronald daar destijds over. ‘Maar het is wel lastig. Het voetbal is daarbij soms een uitlaatklep voor me.’