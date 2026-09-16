BN’ers reageren geschokt op overlijden Ben Saunders

Tekst: Lisa Manche

Verschillende BN’ers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van Ben Saunders. Het lichaam van de 43-jarige zanger werd dindsdagmiddag gevonden in een recreatieplas bij Arnhem.

Dean Saunders

Voor Bens broer Dean Saunders is het verdriet onbeschrijfelijk groot. Op Instagram deelt hij een foto van de twee jonge broertjes. ‘Mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo’n pijn ervaren als dat wat ik nu voel. Wat een een vreselijke dag voor ons allemaal. Ben zit in mijn hart en daar blijft hij voor altijd.’

Marco Borsato

Marco Borsato deelt op Instagram een foto van hem en Saunders op het podium. Kort na zijn winst van The Voice of Holland, mocht hij als gastartiest optreden bij Marco in het Gelredome. Ook trad hij later op tijdens de uitreiking van Marco’s Edison Oeuvre Award. Marco schrijft: ‘Lieve, bijzondere man, mijn hart huilt. Ik kan geen woorden vinden voor de leegte die je achterlaat.’

Roel van Velzen

Roel van Velzen, Bens coach bij het eerste seizoen van The Voice of Holland reageert in zijn Instagram Story: ‘Ongelooflijk. Ik kan nauwelijks bevatten dat Ben er echt niet meer is. Wat een verlies voor zijn familie en vrienden, maar ook zeker voor het Nederlandse muzieklandschap.’ Hoewel de twee elkaar niet vaak spraken, blijft de stem van Saunders hem altijd bij. ‘Als ik mijn ogen dichtdoe, hoor ik meteen zijn onmiskenbare krachtige stem. Met daarin oprecht doorleefde soul die iedereen die luisterde vanaf de eerste zin raakte.’ Hij sluit af met de woorden: ‘Rust zacht lieve Ben.’

Gordon

Gordon laat weten ‘diep geschokt’ te zijn door het nieuws. ‘Geen woorden voor, wat een weergaloos talent’, schrijft hij. ‘Broski zei vorige week nog tegen me: “Ik ben trots op je.”’ Gordon noemt het overlijden ‘ongelofelijk hard en oneerlijk’.

William Rutten

Fotograaf William Rutten deelt een portret dat hij ooit van Ben maakte. ‘Rust zacht, lieve Ben’, schrijft William.

Berget Lewis

Berget Lewis laat weten een dierbare vriend te zijn verloren. ‘Woorden schieten tekort, mijn tranen zijn niet te stoppen’, schrijft ze. “Ben heeft zoveel voor ons betekend. Niet alleen als muzikale collega, maar bovenal als dierbare vriend.’ De twee hadden veel contact en Ben belde haar man wekelijks om te vragen hoe het met hem ging. Daarnaast hadden ze ook nog muzikale plannen en zouden ze dit jaar samen kerst vieren. ‘Ben wilde nog zo veel. Het is niet te bevatten dat hij er niet meer is; we zijn nog volledig in shock.’ Twee weken geleden trad de zanger nog op op haar bruiloft. ‘Dat moment, zijn prachtige stem en zijn warme vriendschap nemen ze ons nooit meer af.’