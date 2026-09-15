Lichaam gevonden in water bij Arnhem, zorgen om zanger Ben Saunders

Tekst: Lisa Manche

Bij Arnhem in de Rijkerswoerdse Plassen is dinsdagmiddag een lichaam gevonden. Het gaat mogelijk om de vermiste zanger Ben Saunders. Zijn signalement komt overeen met dat van een vermiste man waar vandaag naar wordt gezocht.

De zoekactie werd op touw gezet nadat een man in het water was gegaan en niet meer boven was gekomen. In datzelfde water is nu een lichaam gevonden.

Vermissing

De Telegraaf meldt op basis van bronnen binnen motorclubs dat het om de 43-jarige Ben Saunders zou gaan. Volgens berichtgeving van het AD konden vrienden en familie sinds dinsdagochtend geen contact meer met hem krijgen.

Familie aanwezig

Bronnen melden aan RTL Boulevard dat de familie van de zanger aanwezig is op de plek waar het lichaam is gevonden. Of de vermissing inderdaad om Saunders gaat, is nog niet duidelijk.

Ben Saunders

Saunders werd in 2011 bekend als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Begin dit jaar vertelde hij nog aan De Telegraaf dat hij kampte met financiële tegenslagen en dat hij met zijn vriendin naar een woonwagenkamp zou verhuizen.

BRON: NU.NL, DE TELEGRAAF, AD & RTL BOULEVARD