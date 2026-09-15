Dit dragen koningin Máxima en de prinsessen tijdens Prinsjesdag

Tekst: Lisa Manche

Prinsjesdag is volop bezig en naast de Troonrede, die centraal staat, is er ook weer een hoop glamour. Dit dragen koningin Máxima en prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vandaag.

Volgens Modekoningin Máxima dragen de Oranje-vrouwen op Prinsjesdag altijd een lange outfit in combinatie met een hoed. Dit kledingvoorschrift komt uit de tijd van koningin Emma en koningin Wilhelmina.

Outfit koningin Máxima

Koningin Máxima draagt een zijden witte rok en een zwarte blouse. Deze rok is een favoriet van de koningin. Ze droeg hem eerder al tijdens verschillende gelegenheden.

Outfit prinses Amalia

Prinses Amalia draagt een lange olijfgroene jurk van Rachel Gilbert. Aan de rechtermouw zit een cape, waardoor de prinses er extra sierlijk uitziet. En in haar haar draagt ze een bijpassende haarband.

Outfit prinses Alexia

Prinses Alexia draagt een glanzende donkergroene jurk met een hoed van Maison Michel. Hiervoor heeft ze kunnen shoppen uit de collectie van haar moeder. Koningin Máxima droeg de hoed eerder al gedragen.

Outfit prinses Ariane

Voor prinses Ariane is het haar tweede Prinsjesdag en ook haar jurk is er voor een tweede keer bij. De prinses draagt een jurk die koningin Máxima in 2019 droeg tijdens Prinsjesdag. De jurk bevat een schoudermantel met glitterende details. De hoed van Ariana komt ook uit de collectie van Máxima, maar ze heeft hem wel laten vermaken. Haar moeder droeg hem met twee banden en Ariane één.