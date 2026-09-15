André Hazes kampt al twee jaar met stemproblemen: ‘Onzekere fase’

Tekst: Lisa Manche

André Hazes kampt al zo’n twee jaar met stemproblemen. De problemen zijn zo ernstig dat hij al zijn geplande optredens moet schrappen.

In het Belgische tv-programma ‘Zeg Eens Euh’ vertelt de zanger dat hij zijn stem op de verkeerde manier gebruikt, waardoor zijn stem beschadigd is.

‘Al twee jaar aan het kwakkelen’

Lang wist André niet waar de problemen vandaan kwamen. Hij legt uit dat hij ‘al twee jaar loopt te kwakkelen’ en dat zijn stem het soms wel en soms niet doet. ‘We zijn nu aan het uitzoeken wat het is. Het is een beetje een onzekere fase’, legt hij uit.

Stekker eruit

André vertelt dat hij het moeilijk vindt om beelden van de afgelopen tijd terug te zien. ‘Je ziet ook beelden van jezelf terug, waarin het gewoon echt niet goed is. Ik ben daarin heel realistisch. Dan trek ik liever nu de stekker eruit, zodat het op een gegeven moment weer goed kan zijn. Of dat nu twee of zes maanden duurt, het moet gewoon weer goed zijn.’

Vijf jaar sober

De komende tijd geeft André zijn stem rust. Eerder deze week liet de 32-jarige zanger weten dat hij al vijf jaar vrij is van alcohol en drugs. Zijn management liet aan RTL Boulevard weten dat André zijn best doet om zo snel mogelijk terug te keren. In deze video zie je meer over Andrés stemproblemen.