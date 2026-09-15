Prins Harry en Meghan halen kinderen na twee dagen van school door veiligheidszorgen

Tekst: Lisa Manche

Prins Harry (41) en Meghan Markle (45) hebben hun kinderen Archie (7) en Lilibet (5) van hun nieuwe Britse school moeten halen vanwege grote zorgen om de veiligheid.

Terug naar het Verenigd Koninkrijk

Het gezin verhuisde eind vorige maand terug naar het Verenigd Koninkrijk, nadat ze zes jaar in de Verenigde Staten woonden. De schoolkeuze hebben Harry en Meghan besproken met hun beveiligingsteam, waarna besloten is om Archie en Lilibet van school te halen.

Dagelijkse rit

Een woordvoerder van het stel laat weten dat de school niet een risico vormde, maar de dagelijkse rit ernaartoe. Door de afstand van hun nieuwe huis naar de school, in combinatie met het drukke verkeer, konden de beveiligers niet garanderen dat het elke dag veilig genoeg zou zijn om de kinderen naar en van school te brengen.

Beveiliging opnieuw bekeken

De beslissing komt op hetzelfde moment dat ook de beveiliging van de Sussexes opnieuw wordt bekeken. ITV News meldt dat de commissie Ravec, die zich bezighoudt met de beveiliging van hooggeplaatste publieke personen, een volledige risicoanalyse laat uitvoeren.

Geen recht op politiebeveiliging

Prins Harry zou al jaren problemen hebben met het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken over zijn beveiliging. Nadat hij in 2020 stopte als werkend lid van het Britse koningshuis en met zijn gezin naar Californië vertrok, had hij niet automatisch recht op politiebeveiliging. Harry heeft dit besluit meerdere keren aangevochten, maar kreeg geen gelijk. Inmiddels wordt er opnieuw gekeken naar de risico’s voor het gezin.

Dankbaar voor de school

Voor de kinderen is het natuurlijk erg sneu. Bronnen melden dat Archie en Lilibet zich goed voelden op hun nieuwe school en al kennis hadden gemaakt met hun klasgenootjes. Harry en Meghan benadrukken dat het besluit niets met de school of de leraren te maken heeft. Ze laten weten de medewerkers juist ‘zeer dankbaar te zijn voor de liefde, zorg en inzet’.

Eerder deelde Meghan nog vrolijke beelden van het gezin na in terugkeer in het Verenigd Koninkrijk.