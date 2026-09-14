Prins Archie steelt de show met opvallend Brits accent

Tekst: Ruth Smeets

Prins Archie heeft in een nieuwe video van Meghan Markle de aandacht getrokken met zijn accent. Hoewel de zoon van Meghan en prins Harry grotendeels in de Verenigde Staten is opgegroeid, klinkt hij in de beelden opvallend Brits.

De video zelf geeft een kort inkijkje in het gezinsleven van de Sussexes in het Verenigd Koninkrijk. Daarin is vooral te horen dat Archie bepaalde woorden met een duidelijke Britse klank uitspreekt.

Archie klinkt opvallend Brits

In een fragment rent Archie naast zijn jongere zus prinses Lilibet, die op haar fiets over een pad rijdt. Terwijl hij haar aanmoedigt, roept hij: ‘Ga! Ga!’ Zijn uitspraak valt daarbij op, omdat die duidelijk Brits klinkt. Ook later in de video is zijn stem nog kort te horen, wanneer hij zegt: ‘Ik heb dit.’

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Britse klanken ondanks Amerikaanse opvoeding

Dat valt extra op omdat Archie sinds 2020 vooral in Californië woont. Hij werd weliswaar geboren in Londen, maar verhuisde als baby met zijn ouders naar Noord-Amerika. Toch lijkt de invloed van zijn vader hoorbaar te blijven, zeker nu het gezin weer langere tijd in het Verenigd Koninkrijk verblijft.

Meghan sprak eerder over hun uitspraak

Meghan vertelde eerder in The Drew Barrymore Show dat haar kinderen soms Britse woorden of klanken gebruiken. Ze zei toen: ‘Sommige woorden zeggen ze nog steeds met een Brits accent, dus ze zeggen z-e-b-r-a.’ De hertogin legde daarbij uit dat Archie en Lilibet verder vooral Amerikaans klinken, maar dat er af en toe iets Brits doorschemert. ‘Ze hebben van die kleine momenten waarop het naar buiten komt, en omdat ze heel Amerikaanse accenten hebben, maar woorden zeggen die precies als hem klinken, vind ik dat schattig. Zebra is een goed voorbeeld.’

Invloed van prins Harry lijkt hoorbaar

De nieuwe beelden sluiten aan bij wat Meghan eerder beschreef. Archie mag dan het grootste deel van zijn leven in de Verenigde Staten hebben doorgebracht, zijn uitspraak laat horen dat de Britse kant van het gezin nog altijd aanwezig is. Vooral door de korte, spontane momenten in de video valt dat verschil duidelijk op.