Koning Charles roept AI-top bijeen na waarschuwing voor ontsporende technologie

Tekst: Ruth Smeets

Koning Charles ontvangt deze week bestuurders en topfunctionarissen van grote bedrijven in kunstmatige intelligentie. Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe AI op een verantwoorde manier kan worden ontwikkeld en gebruikt, zodat de technologie iets oplevert voor de samenleving.

De ontmoeting vindt plaats in Schotland, op Dumfries House in Ayrshire. Onder meer vertegenwoordigers van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst met koning Charles.

Gesprek met koning Charles over nuttige inzet van AI

Buckingham Palace laat weten dat koning Charles met de aanwezigen wil praten over manieren waarop AI kan bijdragen aan de maatschappij. Daarbij gaat het volgens het paleis om toepassingen die gemeenschappen sterker maken en het leven van mensen verbeteren. Ook Kanishka Narayan, de Britse staatssecretaris voor AI, is bij de bijeenkomst aanwezig. OpenAI heeft bevestigd dat financieel directeur Sarah Friar namens het bedrijf aanschuift.

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Steeds meer zorgen binnen AI-sector

De bijeenkomst volgt op toenemende zorgen over de snelheid waarmee AI zich ontwikkelt. Anthropic-topman Dario Amodei riep bedrijven afgelopen zaterdag op om het tempo van de ontwikkeling te verlagen. Hij waarschuwde dat AI-systemen mogelijk sneller vooruitgaan dan mensen kunnen bijhouden. Volgens Dario kan die ontwikkeling ‘ons vermogen om deze systemen te begrijpen en te beheersen voorbijstreven’ als er niet wordt ingegrepen.

Oproep krijgt steun van Altman en Musk

De oproep van Dario kreeg bijval van andere bekende namen uit de sector. OpenAI-topman Sam Altman en xAI-eigenaar Elon Musk spraken hun steun uit voor een voorzichtigere aanpak. Dario wil onder meer dat bedrijven gezamenlijke veiligheidsregels afspreken en dat onafhankelijke beoordelaars meekijken bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-modellen.

Nadruk ook op positieve toepassingen

Hoewel de zorgen over AI een belangrijke aanleiding vormen, draait de bijeenkomst niet alleen om risico’s. De gesprekken moeten ook gaan over de vraag hoe AI juist ten goede kan worden gebruikt. De Britse non-profitorganisatie Ditchley Foundation begeleidt de ontmoeting. Ook vertegenwoordigers van organisaties die aan koning Charles zijn verbonden, zoals The King’s Trust en Sustainable Markets Initiative, zijn uitgenodigd.