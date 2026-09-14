Céline Dion maakt comeback in Parijs: kwetsbaar begin, maar grootse ontlading

Tekst: Ruth Smeets

De comeback van Céline Dion is door recensenten vooral positief ontvangen. De 58-jarige zangeres stond zaterdagavond in Parijs voor het eerst in ruim zes jaar weer een volledige concertavond op het podium.

Niet alles verliep vlekkeloos. Verschillende media zagen dat Céline Dion soms moeite had met haar stem, maar de algemene toon was er een van bewondering en ontroering.

Veel emotie in Parijs

The Guardian noemde het optreden een ’triomfantelijke, emotionele terugkeer’. Volgens de krant waren enkele liedjes aangepast aan de stem die Céline nu heeft. Sommige nummers werden lager gezongen, maar haar zang klonk volgens de recensent nog altijd krachtig.

Tekst gaat verder onder de video.

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The Telegraph vond dat de zangeres in het begin nog wat onzeker klonk. Later op de avond kwam ze beter in het concert en werd haar optreden sterker. Ook andere recensenten merkten kleine missers op. Zo besloot Céline een nummer opnieuw te beginnen.

Eerste volledige show sinds 2020

De zangeres stond meer dan twee uur op het podium en bracht onder meer My Heart Will Go On en All By Myself. Door het stiff-personsyndroom had Céline sinds maart 2020 geen volledig concert meer gegeven. Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs maakte ze in 2024 al wel kort haar rentree.

Warm onthaal

Parijs ontving de zangeres met open armen. In de uitverkochte La Défense Arena zaten onder anderen Michelle Obama, Oprah Winfrey en Gayle King in het publiek. Céline begon kwetsbaar, maar groeide zichtbaar in het optreden. Daarmee werd haar comeback vooral een avond van steun, emotie en waardering.