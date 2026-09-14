Jutta Leerdam en Jake Paul geven update over trouwplannen en kinderwens

Tekst: Ruth Smeets

Jutta Leerdam en Jake Paul hebben meer verteld over hun trouwplannen. De schaatsster en de Amerikaanse bokser zijn inmiddels 3,5 jaar samen en verloofden zich vorig jaar.

In een Q&A op TikTok beantwoorden Jutta Leerdam en Jake Paul vragen van hun volgers. Daarbij komt ook hun aanstaande huwelijk ter sprake. Een precieze trouwdatum hebben ze nog niet, maar ze weten wel wanneer het ongeveer moet gebeuren.

Relatie voelt vertrouwd en nieuw tegelijk

Jutta Leerdam en Jake Paul zijn al een tijd samen, maar hun relatie voelt volgens het koppel nog altijd bijzonder. Jutta vertelt dat het lijkt alsof ze Jake al heel lang kent. Tegelijkertijd is het gevoel van het begin van hun relatie volgens haar nog niet verdwenen. ‘Het voelt alsof ik je al jaren ken’, zegt ze. ‘Het voelt ook alsof we nog in de honeymoonfase zitten aan de andere kant.’ Jake herkent zich daar helemaal in.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Trouwen staat gepland voor volgend jaar

Wanneer de twee precies in het huwelijksbootje stappen, is nog niet duidelijk. Toch geven ze wel alvast een kleine aanwijzing. ‘We hebben nog geen datum, maar het gaat volgend jaar zijn’, zegt Jutta. Jake bevestigt dat meteen: ‘Ja, volgend jaar.’ Volgens hem zijn ze inmiddels druk bezig met de voorbereidingen. ‘We zijn het nu allemaal aan het plannen.’

Nog niet alles ligt vast

Over de invulling van de bruiloft houden Jutta en Jake hun lippen voorlopig op elkaar. Wel maakt Jutta duidelijk dat er binnenkort waarschijnlijk meer bekend wordt. ‘We vertellen er snel meer over’, zegt ze. Jake legt uit dat ze nu eindelijk bezig zijn met het vastleggen van de plannen, nadat er de afgelopen tijd veel op hen afkwam.

Geen haast met kinderen

Ook de vraag of ze kinderen willen, wordt gesteld. Jake denkt dat dat na de bruiloft zal zijn en noemt een groot gezin van ‘vijf tot tien kinderen’. Jutta tempert die verwachting meteen. ‘We krijgen kinderen wanneer het voor ons goed voelt. Ik wil echt geen tien kinderen, want ik vind dat ieder kind de aandacht verdient die het nodig heeft. En ik denk niet dat je tien kinderen allemaal evenveel liefde en aandacht kunt geven.’ De schaatsster benadrukt dat ze nu vooral genieten van hun tijd samen en dat er geen haast is.