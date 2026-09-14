Samuel Welten kondigt eerste eigen shows aan

Tekst: Ruth Smeets

Samuel Welten zet een nieuwe stap in zijn carrière. De 20-jarige zanger heeft zijn eerste eigen concerten aangekondigd en brengt zijn show Geef Mij De Kroon naar Amsterdam en Utrecht.

De zanger maakt het nieuws maandag bekend via Instagram. ‘M’n eerste eigen shows!’, schrijft Samuel Welten bij de aankondiging.

Shows in Amsterdam en Utrecht

Samuel is op 11 februari te zien in Paradiso in Amsterdam. Een paar dagen later, op 20 februari, staat de zanger in TivoliVredenburg in Utrecht. Fans kunnen vanaf 16 september kaarten kopen voor de optredens.

Tekst gaat verder onder de video.

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De carrière van Samuel zit flink in de lift. Met zijn hit Echte Liefde Is Te Koop sleepte hij dit jaar verschillende prijzen in de wacht. Zo won de zanger een Buma Award en twee Edisons, in de categorieën Nieuwkomer en Hollands.

Camera’s volgen Samuel Welten

Ook buiten het podium kunnen fans Samuel binnenkort volgen. Eerder werd bekend dat de zanger een eigen reallifesoap krijgt op Prime Video. Dat vertelde hij maandagochtend bij Sterren NL, waar hij samen met Russo te gast was bij radio-dj Emilie Sleven. Zij merkte op dat er een cameraman met hem meeliep en vroeg of die beelden voor een reallifesoap bedoeld waren.

Inkijkje in zijn leven

Wanneer Sleven vraagt wanneer de serie verschijnt, overlegt Samuel eerst met de cameraman of hij dat al mag delen. Daarna vertelt de zanger dat ‘het begin volgend jaar zal zijn’. De serie moet kijkers een blik geven op zijn leven. Wat daarin allemaal te zien zal zijn, houdt hij nog even voor zich. Wel hoopt Samuel dat het ‘interessant wordt allemaal’.