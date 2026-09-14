Loes Haverkort over operatie na ontdekking hersentumor

Tekst: Ruth Smeets

Loes Haverkort is op dit moment te zien in de Netflix-serie De Eetclub, maar privé heeft de actrice een zware tijd achter de rug. Op Instagram laat ze weten dat artsen enkele maanden geleden een tumor in haar rechterhersenhelft ontdekten. Kort daarna moest ze een ingrijpende operatie ondergaan.

De klachten begonnen iets meer dan drie maanden geleden. Loes Haverkort kreeg ineens lichte epileptische aanvallen. Een MRI-scan gaf daarna duidelijkheid, maar bracht ook schokkend nieuws.

Tumor in rechterhersenhelft

Volgens Loes stond haar leven in één klap volledig op zijn kop. ‘Een tumor in mijn rechterhersenhelft. De wereld op zijn kop’, schrijft ze. Nadat de diagnose was gesteld, ging alles in hoog tempo. Door de hulp van haar chirurg bij het VUmc en haar agent kon de actrice al binnen een week worden geopereerd. Tijdens een deel van de operatie moest ze wakker blijven. ‘Van nog nooit geopereerd en kerngezond naar ineens alles tegelijk. Holy crap.’

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Herstel na geslaagde operatie

Loes schrijft dat de operatie goed is verlopen. Het grootste deel van de tumor werd verwijderd en uit onderzoek bleek dat het om een laaggradige tumor ging. Het kleine restje dat nog aanwezig is, wordt met remmers onder controle gehouden. Extra behandeling is voorlopig niet nodig. ‘Het beetje wat er nog zit, wordt met remmers stopgezet. Geen verdere behandeling nodig. Rustig herstellen, dus.’

Nieuwe waardering voor kleine momenten

Na de operatie nam Loes de tijd om te herstellen. De zomer bracht ze door in Frankrijk met haar partner Floris Verbeij en haar kinderen. Daar merkte ze hoe waardevol alledaagse momenten kunnen zijn. ‘Gesprekken aan tafel met m’n liefste kinderen, een loopje heen en terug, de zonsondergang zien. Simpele dingen.’ Ook de steun van haar familie en vrienden betekende veel voor haar.

Dankbaar voor tweede kans

Langzaam pakt Loes haar werk weer op. De première van De Eetclub was het eerste evenement waar ze opnieuw bij aanwezig kon zijn. ‘Dat was spannend maar het ging goed.’ Binnenkort gaat ook haar korte film 8 Dagen, haar regiedebuut, in première op het Nederlands Film Festival. De actrice is vooral dankbaar dat de tumor op tijd is ontdekt. ‘Ik ben godsgruwelijk blij dat het op tijd ontdekt werd. Ik heb een tweede kans gekregen en die grijp ik met heel mijn leven aan.’ Ook haar boodschap is duidelijk: ‘En liefde. Vooral liefde. That’s all there is. Vier het en hou het stevig vast.’