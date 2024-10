Hierom is Céline Dion in tranen: ‘Raakt me enorm’

Céline Dion heeft geëmotioneerd gereageerd op de lieve woorden die Kelly Clarkson sprak over Dions optreden tijdens de Olympische Spelen. Ook de cover die Clarkson opnam van Dions nummer My Heart Will Go On raakte haar “enorm”, zo zegt ze in een videoboodschap op Instagram.

“Kelly, toen ik terugkwam van de Olympische Spelen, zag ik jouw reactie op mijn optreden op de Eiffeltoren. Het was zo lief. Je stem brak en het raakte me zo enorm”, zegt een geëmotioneerde Dion. “Je moest huilen en daardoor maakte je mij aan het huilen.”

Ook bij het zien van Clarksons opname van My Heart Will Go On moest Dion huilen. De Canadese zangeres hoopt dat ze Clarkson snel in het echt kan zien. “En ik hoop dat we dan niet gaan huilen. Ik hou zo veel van je.”