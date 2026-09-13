Prins Harry en koning Charles zouden toch met elkaar gesproken hebben na Harry’s terugkeer in het VK

Tekst: Lisa Manche

Prins Harry (41) en zijn vrouw Meghan Markle (45) wonen sinds kort weer in het Verenigd Koninkrijk samen met hun zoon Archie (7) en Lilibet (5). Volgens eerdere berichtgeving zouden koning Charles en Harry elkaar nog niet gesproken hebben. Maar HELLO! meldt dat de twee wel degelijk contact zouden hebben gehad.

Belangrijke stap

Prins Harry en koning Charles zouden elkaar gesproken hebben sinds Harry weer terug is in het land. Volgens HELLO! zou dit een belangrijke stap kunnen betekenen in het herstel van hun relatie na een aantal turbulente jaren.

Volgens de Australische royaltyverslaggever Bronte Coy zou het contact tussen vader en zoon door bronnen zijn bevestigd. ‘Ik kan vertellen, op basis van wat ik vanochtend heb gehoord, dat ze elkaar nog niet persoonlijk hebben ontmoet. Maar ik heb begrepen dat ze wel telefonisch contact hebben gehad.’

Terug naar het Verenigd Koninkrijk

De Sussexen arriveerden op 26 augustus in het Verenigd Koninkrijk nadat ze zes jaar in de Verenigde Staten woonden. In Harry’s thuisland willen ze een huis kopen. Hun Amerikaanse huis willen ze daarnaast ook behouden. Archie en Lilibet zijn inmiddels ook al begonnen aan hun schooltijd in het Verenigd Koninkrijk.

Geen officiële rol

Een aantal dagen geleden werd namens koning Charles nog een brief verstuurd waarin bevestigd wordt dat prins Harry en Meghan Markle ook na hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk geen officiële rol binnen het koningshuis zullen krijgen. De brief kwam volgens een woordvoerder van het stel als een ‘verrassing’. Meer daarover lees je hier.