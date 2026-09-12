Om déze reden hield Dolly Parton haar ziekte geheim

Tekst: Lisa Manche

Na de dood van Dolly Parton vorige maand, werd bekend dat de zangeres leed aan kanker. Parton hield haar diagnose niet alleen geheim voor haar fans, maar ook voor een deel van haar familie. Dat vertelde haar zus Stella Parton in ‘CBS Mornings’.

Bang voor zorgen van anderen

‘Dolly wilde niet dat iemand het vertelde, omdat ze negatieve dingen niet kon verdragen’, vertelt haar zus. Dolly was met name bang dat haar fans zich zorgen zouden maken. En datzelfde gold voor haar familie. ‘Ze wilde niet dat een groot deel van de familie zich zorgen maakte. Sommigen van ons wisten het, degenen die dichter bij haar stonden, maar niet elk familielid.’

Liefde na haar overlijden

Stella legt uit dat Dolly vooral niet wilde dat mensen verdriet om haar zouden hebben. Toch denkt ze dat haar zus wel geraakt zou zijn door alle liefde na haar overlijden. ‘Ze zou heel blij zijn dat mensen zoveel liefde hebben getoond, omdat ze wist dat dat ons als familie beter zou doen voelen.’

Gezondheidsproblemen

Een aantal dagen voor haar overlijden sprak Dolly nog openhartig over haar gezondheid. Ze zei dat ze last had van wat gezondheidsproblemen waar ze weinig aandacht aan had besteed toen ze voor haar echtgenoot Carl Dean zorgde. Hij overleed in 2025 op 82-jarige leeftijd, na bijna zestig jaar huwelijk met Parton.

Tijdens het gesprek gaf Dolly aan nog te willen werken zolang ze kon. Niets wees er voor het publiek op dat de Jolene-zangeres een aantal dagen later zou overlijden. Na haar dood werd bevestigd dat ze ‘na een korte strijd tegen kanker’ was overleden.