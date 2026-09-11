Humberto Tan reageert op negatieve reacties na zwangerschapsaankondiging

Tekst: Lisa Manche

Humberto Tan (60) heeft gereageerd op de negatieve reacties die hij kreeg nadat hij afgelopen week bekendmaakte een vierde kind te krijgen. Zijn partner Elise (37) is in verwachting van een dochter. Vooral Humberto’s leeftijd maakte bij veel mensen wat los.

In de podcast ‘Dit is Amerika’ reageert hij op de reacties.

Vervelende reacties

Uit zijn huwelijk met Ineke Geenen, met wie de presentator bijna dertig jaar samen was, heeft hij drie kinderen van 29, 26 en 19 jaar. Humberto laat weten dat hij erg gelukkig is met zijn vierde kind dat op komst is. Maar hij schrikt wel van de reacties die hij online voorbij ziet komen. ‘Als ik dan zie hoe er online gereageerd wordt… Af en toe denk ik echt van: mensen, jullie zijn echt…’

Humberto vertelt dat hij onder meer is uitgemaakt voor ‘viespeuk’. Toch trekt hij zich er weinig van aan. ‘Ik leef mijn leven zoals ik dat wil en ik ben er gewoon heel gelukkig mee. That’s it.’

‘Waar maken jullie je druk om’

Naast de negatieve reacties, kon Humberto ook op veel positiviteit rekenen. Maar helaas blijven vooral de negatieve reacties hangen. ‘Waar maken jullie je druk om? Hele discussies in programma’s of ik wel of niet te oud ben.’

Nieuwe liefde

In april werd Humberto voor het eerst samen gezien met documentairemaakster Elise Roodenburg. Eerder vertelde hij dat hij nooit over zijn liefdesleven praat. ‘Dat heb ik nooit gedaan’, zei hij.