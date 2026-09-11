Olcay Gulsen reageert op gelekte beelden uit ‘Buzz’: Schadelijk voor mijn aanstaande man’

Tekst: Lisa Manche

Olcay Gulsen heeft gereageerd op de gelekte beelden uit het Net5-programma ‘Buzz’. Hierin spreekt Jaimie Vaes over de seksuele voorkeuren van Olcays verloofde, Eelko van Kooten.

Gelekte beelden

‘Ik had vandaag RTL Boulevard aan de telefoon en ik moet zeggen dat ik zelf ook wel verbaasd was’, vertelt Olcay. ‘Het ging over een opname die niet opgenomen zou worden. Dus het was buiten de uitzending om.’ In de gelekte beelden had Jaimie Vaes het over de seksuele voorkeuren van Olcay’s aanstaande man. ‘Dat is dus naar buiten gebracht door Jaimie zelf.’

Niet waar

‘Ik heb Jaimie ook gesproken en ze zei: ‘Ik was gewoon een beetje dom aan het roddelen met mijn vrienden.’ En toen dacht ik: oké, dom aan het roddelen met je vrienden? Je zit in een studio’, zegt Olcay. ‘Dat is natuurlijk heel schadelijk voor mijn aanstaande man die eigenlijk helemaal niet actief is in de media.’ Olcay wil ook laten weten dat het niet waar is wat er over haar verloofde is gezegd.

Geheimhoudingsverklaring

In de beelden wordt ook beweerd dat Olcay een geheimhoudingsverklaring zou hebben ondertekend. Maar ook dat ontkend ze. ‘Ze beweert glashard dat ik een NDA heb moeten tekenen, die heb ik absoluut niet getekend. Ik vind het gewoon jammer als je dat soort onzin verspreidt.’

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