Olcay Gulsen deelt eerste beelden van haar trouwjurk

Tekst: Ruth Smeets

Voor Olcay Gulsen komt haar trouwdag nu wel heel dichtbij. De onderneemster stapt binnenkort in het huwelijksbootje met Eelko van Kooten en laat haar volgers alvast meekijken met de voorbereidingen.

Op Instagram deelt Olcay Gulden beelden van haar laatste passessie. Daarop is te zien hoe er nog druk wordt gewerkt aan de laatste details van haar bruidsjurk. Zelf vat ze het aftellen kort samen met de woorden: ‘Wedding week countdown.’

Laatste fitting voor de grote dag

Tijdens de passessie probeert Olcay meerdere bruidslooks. Een van de jurken heeft een transparant korset met kant en een soepel vallende rok die uitloopt in een lange sleep. Ook haar blote rug valt op in de elegante creatie. De sluier is minstens zo opvallend. Het doorschijnende ontwerp is afgewerkt met bloemenkant en bevat een persoonlijk detail. In de stof zijn de letters ‘O & E’ geborduurd, een verwijzing naar Olcay en Eelko.

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Sprookjesachtige trouwjurk

Olcay vertelde eerder aan VROUW Magazine dat haar uiteindelijke jurk een Sisi-meets-Cinderella-uitstraling krijgt. Daarmee kiest ze voor een romantische en sprookjesachtige look, in plaats van de sexy cut-out stijl die veel mensen misschien van haar zouden verwachten. Ook in Talkies was de jurk al te zien. Daar verscheen Olcay in een klassieke prinsessenjurk, helemaal passend bij het sprookjesachtige thema. Volgens Party heeft de onderneemster zelfs drie jurken in gedachten voor haar trouwdag, al blijft nog onduidelijk hoeveel looks ze daadwerkelijk zal dragen.

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Bijzondere plek aan de Côte d’Azur

Olcay maakte in februari bekend dat Eelko haar ten huwelijk had gevraagd. De twee zijn sinds 2024 een stel, maar kennen elkaar al veel langer. Inmiddels lijken ze elkaar helemaal gevonden te hebben, ook al verliepen de voorbereidingen op de bruiloft niet op elk punt vlekkeloos. Het stel geeft elkaar op 19 september het ja-woord in Zuid-Frankrijk. De bruiloft vindt plaats bij het Four Seasons Grand-Hôtel du Cap-Ferrat aan de Côte d’Azur. Die locatie is extra speciaal voor Olcay en Eelko, omdat ze daar tijdens een van hun eerste uitstapjes samen verbleven.