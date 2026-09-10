De beroemde wraakjurk van prinses Diana wordt opnieuw geveild

Tekst: Ruth Smeets

De beroemde zwarte jurk die prinses Diana in 1994 droeg en later bekend werd als de revenge dress, wordt opnieuw geveild. Dat heeft veilinghuis Sotheby’s donderdag bekendgemaakt.

Het ontwerp van Christina Stambolian moet naar verwachting tussen de 110.000 en 220.000 pond opleveren. Omgerekend gaat het om ongeveer 130.000 tot 250.000 euro. Daarmee blijft de jurk een van de meest iconische kledingstukken uit de garderobe van prinses Diana.

Jurk werd symbool van zelfverzekerdheid

Prinses Diana verscheen op 29 juni 1994 in de laag uitgesneden zwarte jurk bij een evenement in de Serpentine Gallery in Londen. Diezelfde avond werd een televisie-interview met de toenmalige prins Charles uitgezonden, waarin hij toegaf dat hij tijdens hun huwelijk overspel had gepleegd met Camilla Parker Bowles. De timing maakte de outfit wereldberoemd. Waar prinses Diana aanvankelijk iets anders zou dragen, koos ze uiteindelijk voor de jurk die ze eerder te gewaagd vond voor een openbaar optreden. Haar voormalige stylist Anna Harvey zei later dat prinses Diana er die avond uit wilde zien als ‘a million dollars’.

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Prinses Diana verkocht jurk eerder voor goede doelen

Na dat veelbesproken moment droeg prinses Diana de jurk nooit meer in het openbaar. In 1997 liet ze het ontwerp samen met tientallen andere jurken veilen om geld op te halen voor goede doelen die zich inzetten tegen kanker en aids. De jurk kwam toen in handen van de huidige eigenaren. Sindsdien is het originele exemplaar bijna dertig jaar niet meer publiekelijk getoond. Ook de originele veilingcatalogus uit 1997, die door prinses Diana is gesigneerd, wordt samen met de jurk aangeboden.

Ontwerp reist langs meerdere steden

Voorafgaand aan de veiling wordt de jurk eerst van 18 tot en met 24 september tentoongesteld in Londen. Daarna reist het kledingstuk door naar Hongkong en Genève. De veiling zelf vindt plaats op 9 december in New York. Een deel van de opbrengst gaat naar NHS Lothian Charity, namens het Royal Hospital of Edinburgh.