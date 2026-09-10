Strafzaak Marius Borg Høiby krijgt nieuw vervolg

Tekst: Ruth Smeets

De strafzaak rond Marius Borg Høiby (29), de zoon van de Noorse koningin Mette-Marit, krijgt een vervolg. Het gerechtshof in Noorwegen heeft besloten zijn hoger beroep in behandeling te nemen, schrijven Noorse media.

Wanneer de zaak van Marius Borg Høiby voorkomt, is nog niet bekend. Eerder werd rekening gehouden met een behandeling op zijn vroegst in 2027.

Nog geen datum voor zitting zaak Marius Borg Høiby

‘Het gerechtshof zal direct beginnen met de voorbereidingen van de zaak. De datum voor de zitting in hoger beroep is momenteel nog niet vastgesteld, en het is op dit moment niet mogelijk om te zeggen wanneer deze zal plaatsvinden’, laat het gerechtshof weten.

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Justitie wilde geen nieuwe behandeling

De aanklager had het gerechtshof begin deze maand nog gevraagd het hoger beroep af te wijzen. Volgens justitie zou een nieuwe behandeling zwaar zijn voor de betrokkenen en opnieuw veel media-aandacht veroorzaken. Marius werd eerder dit jaar veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Hij werd gestraft voor onder meer twee van de vier verkrachtingen waarvoor hij terechtstond. De zoon van de koningin zit sinds februari vast. Sinds juni mag hij zijn voorarrest thuis uitzitten met elektronisch toezicht.

Advocaat had besluit verwacht

De advocaat van Marius, Petar Sekulic, reageert tevreden op het besluit van het gerechtshof. Tegenover NRK zegt hij dat hij al had verwacht dat het hoger beroep zou worden toegelaten. Woensdag was Marius voor het eerst sinds de zaak weer in het openbaar te zien. Hij was aanwezig bij de uitvaart van zijn stiefopa koning Harald, nadat hij daarvoor toestemming had gekregen van de rechter. Samen met zijn familie zat hij op de eerste rijen in de kerk.