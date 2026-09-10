Karen Damen worstelt met ouder worden: ‘Het feit dat ik over de helft ben, vind ik vervelend’

Tekst: Ruth Smeets

Karen Damen zit naar eigen zeggen beter in haar vel dan ooit, maar één aspect van haar huidige levensfase vindt ze lastig. De 51-jarige zangeres heeft moeite met het besef dat een groot deel van haar leven inmiddels achter haar ligt.

Dat heeft volgens Karen Damen nauwelijks met haar uiterlijk te maken. Ze wil vooral nog zoveel meemaken dat het idee van een eindige hoeveelheid tijd haar tegenstaat.

Karen Damen geniet van haar leeftijd

Wanneer Karen wordt gevraagd welke leeftijd ze tot nu toe het leukst vond, hoeft ze niet lang na te denken. ‘Ik zei: ‘Nu.’ En ik meen dat.’ Na een bewogen periode in haar privéleven voelt ze zich momenteel bijzonder gelukkig. ‘Ik heb in mijn privéleven veel meegemaakt, heb een serieus parcours afgelegd, maar op dit moment ben ik echt heel gelukkig.’

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‘Ik vind het leven zo leuk’

Toch zit er ook een keerzijde aan ouder worden. Karen maakt duidelijk dat haar zorgen niet zozeer draaien om rimpels of andere uiterlijke veranderingen. ‘Ik vind het alleen jammer dat ik ouder word. Niet per se qua uiterlijk, want daar zijn middeltjes voor, maar het feit dat ik over de helft ben, vind ik vervelend.’ De reden daarvoor is eenvoudig: ze is nog lang niet uitgekeken op het leven. ‘Ik vind het leven zo leuk, ik wil nog zoveel dingen doen. Geen bucketlist of zo, gewoon léven.’

Minder wakker van

Waar die gedachte haar vroeger sterker bezighield, kan Karen er inmiddels beter mee omgaan. Toch verdwijnt het onderwerp nooit helemaal naar de achtergrond. Vooral haar zoon Sky speelt daarin een belangrijke rol. Karen wil zo lang mogelijk deel blijven uitmaken van zijn leven. ‘Dus Sky is de enige reden dat ik écht nog niet wil gaan, ik wil er nog heel lang zijn voor mijn zoon.’