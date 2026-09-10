Dít vindt Saskia Noort echt van de nieuwe Netflix-serie van haar boek De Eetclub

Tekst: Ruth Smeets

Saskia Noort is enthousiast over de nieuwe Netflix-serie De Eetclub, die voortkomt uit haar thriller uit 2004. Tegenover het ANP zegt de schrijfster dat de reeks voor haar aanvoelt als een eerbetoon aan het oorspronkelijke verhaal.

De serie telt zeven afleveringen en is vanaf 10 september te zien. Net als in het boek staat een vriendengroep in het welvarende Bergen aan Zee centraal, waar ingrijpende gebeurtenissen de onderlinge verhoudingen op scherp zetten. Volgens Saskia Noort is het verhaal op onderdelen aangepast aan deze tijd, maar is de kern van haar boek duidelijk bewaard gebleven.

Als eerbetoon

‘Voor mij voelt het eigenlijk een beetje als een ode aan het boek. Dat is niet zo bedoeld, maar dat is wel zoals ik het ervaar’, vertelt Saskia over de verfilming. Ze waardeert vooral dat de makers veel uit haar boek hebben meegenomen. ‘Ik vind het heel erg gaaf hoe de makers echt heel veel elementen uit het boek gebruikt hebben.’

Met vertrouwen losgelaten

Saskia was vooral in de beginfase bij het project betrokken, toen het plan ontstond om De Eetclub als serie te maken. Daarna liet ze de uitwerking over aan de scenarioschrijvers. Wel las ze tussendoor enkele scripts en overlegde ze met hen. Twijfels kreeg ze daarbij niet. ‘Ik heb geen enkel moment iets gehad van: oh ja, nee, dit gaat helemaal niet goed of zo’, zegt de schrijfster, die eerder met hetzelfde team samenwerkte aan Nieuwe buren. ‘Dat maakte ook dat ik er veel vertrouwen in had.’

Personages serieus genomen

Dat achter de serie vooral een vrouwelijk team zit, vindt Saskia positief. ‘Omdat ik dan toch iets meer begrepen word als vrouwelijke auteur’, legt ze uit. In 2014 werd haar thriller al eens bewerkt tot speelfilm door regisseur Robert-Jan Vestdijk. Over die versie was ze minder tevreden. ‘Destijds had ik het idee dat het team de personages van mijn boek niet heel erg serieus nam. Maar ik vind: ook al vind je ze onaardig of stomme patsers, dan nog steeds moet je er natuurlijk wel van gaan houden als schrijver, maar ook als lezer en kijker. Anders wordt het heel plat.’

Nieuwe vorm

Volgens Saskia krijgen de personages in de serie meer ruimte en diepgang. ‘Dat is het fijne aan zo’n serie, dat je echt wat meer de diepte in kan gaan en wat breder kan vertellen.’ Haar eigen verhaal na zoveel jaren opnieuw op beeld terugzien, maakte veel indruk op haar. ‘Ja, dat is echt geweldig. Ik kan daarin ook bijna geen objectief oordeel geven, want het komt allemaal weer tot leven wat ik ooit heb bedacht. En dan in deze tijd, het is echt fantastisch!’