Harry Styles verrast fans met groot nieuws rondom tournee voor 2027

Tekst: Ruth Smeets

Harry Styles (32) plakt een vervolg aan zijn tournee. In een e-mail aan zijn fans heeft de Britse zanger laten weten dat hij ook in 2027 blijft optreden. Later op donderdag wordt naar verwachting duidelijk welke laatste steden nog worden toegevoegd aan zijn Together, Together-tournee.

Harry Styles stond in mei 2026 al tien keer met zijn show in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. In zijn bericht richtte hij zich ook tot de fans die aanwezig waren bij optredens in onder meer Amsterdam, Londen, São Paulo, Mexico-Stad en New York.

Fans bedankt

In de e-mail schrijft Harry dat de tournee meer voor hem is gaan betekenen dan hij vooraf had kunnen bedenken. ‘Toen we besloten om de tournee van 2026 te doen, wist ik dat het bijzonder zou worden, maar wat jullie ervan hebben gemaakt overtrof alles wat ik me had kunnen voorstellen,’ schrijft hij. ‘Daarom wilde ik dat jullie als eersten zouden weten dat we data voor 2027 gaan toevoegen, wat ik eerlijk gezegd in eerste instantie best spannend vond.’

Enige leven

De zanger vertelt dat hij al sinds zijn zestiende in het vak zit. Daardoor voelt optreden voor hem als ‘het enige leven is dat ik echt ken’. Volgens Harry maakt dat hem ‘een gelukkig mens’. ‘Ik kan niet wachten om samen met al onze vrienden te blijven dansen. Ik hoop jullie daar te zien’, laat hij zijn fans weten.

Toekomst onzeker

Op dit moment staat Harry met een lange reeks shows in Madison Square Garden in New York. Daar geeft hij in totaal dertig optredens. Na de laatste show op 31 oktober reist hij in 2026 nog door naar Australië, waar zes concerten gepland staan in Melbourne en Sydney. Wat de zanger na zijn shows in 2027 gaat doen, weet hij naar eigen zeggen nog niet.