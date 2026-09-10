AVROTROS komt met spannende serie over bangalijsten in studentenverenigingen

Tekst: Ruth Smeets

AVROTROS werkt aan een nieuwe dramaserie over het studentenleven en bangalijsten. De serie heet De Bangaclub en de opnames staan gepland voor 2027.

Wie er in de serie over bangalijsten gaan spelen, is nog niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wanneer De Bangaclub op televisie verschijnt.

Cato zoekt een nieuw begin

In De Bangaclub draait het om Cato, een eerstejaarsstudent die haar verleden achter zich wil laten. Ze zoekt haar plek binnen het corpsleven, dezelfde wereld waarin haar zus een jaar eerder onder raadselachtige omstandigheden om het leven kwam.

Bangalijst zet alles op scherp

Als Cato zelf op een bangalijst terechtkomt, verandert haar studentenleven drastisch. Ze moet zich verzetten tegen de bestaande regels en gewoontes binnen het corps om te voorkomen dat haar hetzelfde lot treft als haar zus.

Makers van Voetbalmeisjes betrokken

Volgens AVROTROS onderscheidt de serie zich doordat ‘het verhaal wordt verteld vanuit een vrouwelijk perspectief, vanuit Cato.’ De Bangaclub wordt geschreven en geregisseerd door Sia Hermanides en Alieke van Saarloos. Zij werkten eerder samen aan Voetbalmeisjes. Wanneer de nieuwe serie wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

Wat zijn bangalijsten?

Eerder was er grote ophef over bangalijsten, ofwel digitale documenten waarin de namen, foto’s en soms ook contactgegevens van meisjes of vrouwen worden gedeeld. De opstellers van deze documenten voegen hieraan vernederende, seksistische en grove opmerkingen toe, bijvoorbeeld over de vermeende ‘seksuele beschikbaarheid’ of het uiterlijk van de slachtoffers. Het woord ‘banga’ is straattaal voor slet. De lijsten verspreiden zich vaak razendsnel via platforms zoals WhatsApp en Telegram.

De online intimidatie en vernedering met bangalijsten van veelal vrouwelijke studenten en scholieren leidde tot een strafzaak rond het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Ook bij andere studentenverenigingen en op middelbare scholen doken bangalijsten op.