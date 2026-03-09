Saskia Noort vertelt waarom ze twintig jaar zweeg over misbruik

Tekst: Evelien Berkemeijer

Schrijfster Saskia Noort spreekt in podcast GRAPES over haar jeugd en over het misbruik waarover ze naar eigen zeggen lange tijd niet praatte. Host Bridget Maasland merkt op dat Saskia er inmiddels open over is, er een boek over heeft geschreven en dat er ook een film over is uitgekomen.

In de aflevering vertelt Saskia Noort wat er destijds gebeurde en waarom ze er zo lang over zweeg. Ook gaat ze in op de gevolgen van het misbruik die ze ervoer.

Veertien jaar en geen aangifte

Saskia vertelt dat ze veertien was toen ze op een feestje waar ze eigenlijk niet mocht zijn werd verkracht door iemand die ze kende. In details wil ze niet treden; ze vat het samen met: ‘Het was heel naar.’ Over het misbruik vertelde ze naar eigen zeggen twintig jaar niets: ‘Althans: zeker niet tegen mijn ouders. Ik heb ook geen aangifte gedaan.’ Praten over de verkrachting deed ze pas toen de dader overleden was.

Schaamte, schuldgevoel en de impact daarna

Op de vraag van Bridget waarom ze er niet eerder over begon, zegt Saskia dat ze zichzelf de schuld gaf. ‘Dus dat is schaamte. En ook wel dat je de hele tijd denkt: ik maak daar iets naars van in mijn hoofd, maar dat maak ik er zelf van. Viel allemaal wel mee. Waar ligt de grens tussen slechte seks en een verkrachting?’ Toch concludeert ze: ‘Ik was veertien jaar dus wat het ook was: het mag niet.’ Ze vertelt dat het haar eerste keer was en haar afstandelijker maakte, dat herbelevingen ‘heel naar’ zijn en dat het haar vertrouwen in het andere geslacht raakte.

Dankzij therapie is ze erachter gekomen dat het misbruik ‘echt heel erg over de grens was’. Ze vertelt: ‘Er was ook een lichte mate van geweld bij.’ Ook zegt ze later van vriendinnen te hebben gehoord dat hij het vaker deed, en dat ze mede zweeg omdat ze online ziet dat slachtoffers vaak de schuld krijgen: ‘Als je zo jong bent, kan je dat helemaal niet aan.’

Foto: ANP