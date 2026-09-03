Karen Damen had één duidelijke voorwaarde voor deelname aan Got Talent

Tekst: Ruth Smeets

Na 48 uitverkochte concerten met K3 Originals had Karen Damen (51) alle reden om het wat rustiger aan te doen. Toch duurde die pauze niet lang, want al snel kreeg ze de vraag om jurylid te worden in de Nederlands-Vlaamse versie van Got Talent.

Karen Damen hoefde daar niet lang over na te denken, maar stelde wel een duidelijke voorwaarde. Haar deelname hing namelijk samen met die van een goede bekende.

Alleen als James ook meedeed

Voor Karen was het belangrijk dat James Cooke eveneens aan het programma verbonden zou zijn. De twee kennen elkaar al jaren en werkten in het verleden vaker samen. ‘Volgens mij heb ik gezegd: ‘Ik doe het alleen als het met James is.’ En James zei dan weer: ‘Ik doe het alleen als het met Karen is.’ En blijkbaar hebben ze naar ons geluisterd.’ Dat Karen en James uiteindelijk niet naast elkaar aan de jurydesk terechtkwamen, hadden ze zelf niet bedacht. Toch brachten ze buiten de studio genoeg tijd samen door.

Tekst gaat verder onder de video.

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Genoeg tijd om bij te praten

Omdat de opnames in Amsterdam plaatsvonden, besloten Karen en James samen te reizen. ‘James en ik hebben gecarpoold en daardoor hebben we tijd genoeg gehad om bij te praten’, vertelt Karen. Ook met de rest van de jury klikt het goed. Soundos El Ahmadi noemt ze ‘een geweldige vrouw’. Tegelijk merkt Karen dat ze aan tafel directer is geworden dan vroeger. ‘Toch vind ik mezelf nog altijd de minst strenge van het gezelschap. Ik heb het moeilijk om mijn ongezouten mening te geven wanneer die erg negatief is.’

Nederlanders maken Karen Damen directer

Volgens Karen heeft haar voorzichtigheid mogelijk te maken met haar Vlaamse achtergrond. ‘Ik heb snel de neiging om mijn woorden wat te verzachten. Maar met die recht voor de raapse Nederlanders aan tafel konden James en ik natuurlijk niet achterblijven.’ Got Talent keert dit jaar terug als Nederlands-Belgische versie. Naast Karen en James bestaat de jury uit Marc-Marie Huijbregts, Dan Karaty en Soundos El Ahmadi. De presentatie is in handen van Chantal Janzen en Koen Wauters.