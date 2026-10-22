Martin Garrix komt met eerste popalbum, waarop hij zelf zingt

Tekst: Ruth Smeets

Martin Garrix (30) laat op zijn nieuwe album MARTY een andere kant van zichzelf horen. De dj neemt op verschillende nummers niet alleen de productie voor zijn rekening, maar zingt ook zelf. Daarmee begeeft hij zich op terrein dat voor hem nog relatief onbekend is.

Martin Garrix is gewend om vooral voor andere artiesten te schrijven en produceren. Voor zijn eigen nummers bleef zijn zang meestal beperkt tot demo’s. Op MARTY kiest de Nederlandse dj er echter voor om zijn eigen stem daadwerkelijk op de definitieve tracks te gebruiken. ‘Het is exciting. Voorheen heb ik heel veel voor anderen geschreven. Dan deed ik zelf wel een demo, maar dan eindigde ik met iemand anders op het eindresultaat. Nu sta ik er met mijn eigen stem op’, vertelt hij aan het ANP.

Persoonlijke nummers

Hoewel de stap buiten zijn vertrouwde omgeving ligt, bevalt het hem goed. De nummers op het album gaan volgens de dj juist over nieuwe ervaringen en persoonlijke ontwikkelingen. ‘Dus dat past er wel bij. En veel van de nummers zijn ook heel persoonlijk. Dus het zou ook raar zijn als iemand anders het zou zingen.’

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Bono helpt bij zang

Dat Garrix zelf zou gaan zingen, had hij niet altijd voor ogen. ‘Ik ben meer een schrijver en producer voor anderen’, zegt hij. Toch heeft hij altijd plezier gehad in zingen. De steun van U2-zanger Bono maakte het voor hem makkelijker om die kant van zichzelf te laten zien. Bono hielp Garrix bij zijn zang en schreef ook mee aan de plaat. De twee werkten al vaker samen en hebben inmiddels een vriendschappelijke band opgebouwd. ‘Met hem in mijn hoek ben ik zeker comfortabeler.’

Grote namen op de plaat

MARTY bevat naast het eigen zangwerk van Garrix ook samenwerkingen met internationale sterren. Zo werkte hij samen met Madonna en Ed Sheeran. Vooral de eerste ontmoeting met Madonna maakte indruk. ‘Dat blijft absurd. De eerste keer dat Madonna de studio inliep dacht ik: holy shit, het is gewoon Madonna. Maar dan probeer ik wel snel te switchen. Ik focus in plaats van in shock te zijn.’

Ook de Spaanse artiest Aitana is op het album te horen. Een aantal nummers is al uitgebracht, waaronder Repeat It met Sheeran. De komende maanden wil Garrix tijdens zijn shows meer nieuwe muziek laten horen, maar het volledige album verschijnt pas op 5 maart 2027.

Jarenlang gewerkt aan album

Voor Garrix voelt de officiële releasedatum als een belangrijk moment. Aan MARTY werkte hij jarenlang en voor de uiteindelijke veertien nummers maakte hij een selectie uit zo’n vierhonderd liedjes. Het album vormt een combinatie van pop en dance en de titel verwijst naar zijn eerste dj-naam, DJ Marty. ‘Want ik heb er al zo lang aan gewerkt. Nu is er ook gewoon een harde datum.’ De aankondiging deed Garrix in poppodium P60 in Amstelveen, de plek waar hij naar eigen zeggen echt als dj begon. ‘Dus het voelt echt alsof de cirkel rond is.’