Nobelprijs-winnaars en acteurs steunen verbannen auteur Sally Rooney

Tekst: Redactie Weekend

Acteurs Paul Mescal en Daisy Edgar-Jones nemen het samen met een lange lijst bekende namen op voor schrijfster Sally Rooney. De acteurs, die wereldwijd doorbraken dankzij de populaire serie Normal People, hebben een open brief ondertekend waarin de Britse regering wordt opgeroepen om Rooney’s boeken weer beschikbaar te maken.

Aanleiding is de beslissing om de boeken van Sally Rooney in het Verenigd Koninkrijk uit de verkoop te halen. De Ierse schrijfster sprak haar steun uit voor Palestine Action, een pro-Palestijnse actiegroep die in juli 2025 door de Britse regering werd aangemerkt als terroristische organisatie. Rooney liet weten dat ze haar inkomsten uit boekverkopen wilde blijven gebruiken om de groep te steunen. Volgens de Britse wet kan het ondersteunen van een verboden organisatie strafbaar zijn.

Uitgever kan inkomsten niet doorgeven

De Britse uitgever Faber & Faber liet weten dat de huidige wetgeving ertoe heeft geleid dat het de Britse inkomsten uit Rooney’s boeken niet aan haar kan doorgeven. Daarom zijn haar boeken uit Britse winkels gehaald. Het gaat onder meer om Normal People, Conversations With Friends en Beautiful World, Where Are You. Normal People is inmiddels meer dan een miljoen keer verkocht in het Verenigd Koninkrijk, terwijl de andere twee romans elk meer dan 500.000 exemplaren verkochten.

Bekende namen spreken zich uit

Paul Mescal en Daisy Edgar-Jones behoren tot een indrukwekkende groep ondertekenaars van de open brief. Ook Jessie Buckley, Naomi Klein, Jonathan Glazer, Irvine Welsh, Susan Sarandon en Tilda Swinton hebben hun naam eronder gezet. Daarnaast steunen leden van Kneecap en Massive Attack-frontman Robert Del Naja de oproep. Ook Lenny Abrahamson, de regisseur van Normal People, behoort tot de ondertekenaars.

‘Sally Rooney is een schrijfster, geen terrorist’

De brief maakt direct duidelijk hoe fel de ondertekenaars zich tegen de verkoopstop keren. Ze schrijven: ‘Sally Rooney is een schrijfster, geen terrorist. Haar boeken moeten beschikbaar zijn voor het publiek.’ Volgens de groep is het uit de verkoop halen van Rooney’s werk een ernstige aantasting van de vrijheid van meningsuiting. In de brief staat: ‘Het uit de verkoop halen van haar boeken, op basis van ondoordachte en draconische antiterreurwetgeving, is een belediging van de fundamentele principes van vrije meningsuiting en expressie die in dit land zo lang als vanzelfsprekend zijn beschouwd.’

De ondertekenaars vervolgen: ‘Wij verwerpen censuur categorisch – zowel directe als indirecte – en roepen de regering op om van koers te veranderen en de wetgeving aan te passen die ons op dit punt van repressieve absurditeit heeft gebracht.’