Emma Kok op roze wolk door nieuwe liefde: ‘Ik ben smoorverliefd’

Tekst: Redactie Weekend

Emma Kok maakt er geen geheim meer van wie haar geliefde is. Doelman Stilanos Damkalis laat het hart van de zangeres sneller kloppen.

Aan Weekend vertelt Emma Kok dat het liefde op het eerste gezicht was. ‘Ja, een beetje wel, hè? Ja, hoe kan dat ook niet?! Kijk naar hem. Hahaha!’

Zoveel mogelijk genieten

Door het overlijden van haar beste vriendin Jade Kops, is Emma anders in het leven gaan staan. ‘Ik ben meer van mijn leven gaan genieten. En het ook meer letterlijk gaan leven. Ik mis Jade heel erg en denk elke dag aan haar. Het is iets heel lastigs en het is moeilijk te bevatten. Het is ook onwerkelijk, want het is nog niet zo lang geleden gebeurd. Het is nog maar een paar maandjes geleden. Maar ik probeer wel om zo veel mogelijk van mijn leven te genieten. Ook voor haar.’

Nieuwe liefde

Gelukkig heeft ze wel haar vriend Stilanos Damkalis, een 22-jarige doelman met Griekse roots die onder de lat staat bij SV Spakenburg in de Tweede Divisie. Emma vertelt: ‘Hij doet iets met me en dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt in mijn leven. Ik denk omdat hij gewoon lekker zichzelf is. Hij maakt me heel gelukkig.’

Eerste ontmoeting

De twee ontmoetten elkaar via Instagram. ‘Hij contactte mij en toen was ik meteen helemaal hoteldebotel’, vertelt Emma. Ze wist niet wie hij was, maar vond hem wel meteen leuk. ‘Dus zo zijn we in contact genomen. En toen hebben we elkaar ontmoet en was het meteen goed.’ De eerste date was spannend, maar het voelde meteen goed. ‘Sindsdien ben ik helemaal smoorverliefd op hem, dus ik ben heel gelukkig. En ik zou niet meer anders willen.’

Lees het hele gesprek met Emma Kok in Weekend 43, nu in de winkels en hier online te bestellen.