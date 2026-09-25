Emma Kok mist overleden vriendin Jade nog iedere dag: ‘Het voelt nog steeds onwerkelijk’

Tekst: Sabine van der Spoel

Op Instagram staat Emma Kok stil bij het overlijden van haar vriendin Jade Kops. Het was gisteren precies vijf maanden geleden dat zij op 19-jarige leeftijd overleed.

Emma Kok en Jade Kops waren jarenlang goede vriendinnen. Op Instagram deelt de zangeres dat ze haar vriendin nog altijd heel erg mist. “Ik kan niet geloven dat het vandaag al vijf maanden geleden is”, schrijft ze. “Het voelt nog steeds als gisteren. O, en wat mis ik jou.”

Dagelijkse dingen

Ze vertelt dat ze veel aan Jade denkt en haar regelmatig nog een berichtje wil sturen. “Het voelt nog steeds onwerkelijk dat je er niet meer bent. Ik heb heel vaak nog steeds de neiging om je even te appen. Vragen hoe het met je gaat, of gewoon lekker kletsen.”

Zingen voor Jade

Ook laat Emma weten dat ze aankomende zondag een wens van Jade in vervulling zal brengen. Tijdens de opening van de Ride for the Roses in Aalsmeer zal de ster een liedje zingen. “Je had me gevraagd om te zingen bij de opening van Ride of Roses in Aalsmeer. En dat ga ik voor jou doen.”

Witte vlinder

In haar post geeft Emma ook aan dat ze hoopt dat haar vriendin meekijkt. “Ik hoop stiekem dat je meekijkt of meeluistert, want dan heb ik toch het gevoel dat als er een witte vlinder langs me vliegt dat jij het bent 🤍”

Ze sluit haar bericht af met: “Ik mis je, liefste Jade. I love you, je bent en blijft voor altijd mijn beste vriendin xx”

Eerbetoon

Het is niet de eerste keer dat Emma een eerbetoon brengt aan haar vriendin. Zo liet de zangeres in mei een tatoeage zetten. Op haar buik staat het woord ‘Dreamer’ in het handschrift van Jade.

