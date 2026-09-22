Emma Kok krijgt harde online reacties: ‘Het is gewoon pijnlijk’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sinds Emma Kok achttien jaar is, krijgt ze naar eigen zeggen te maken met online pestgedrag van vrouwen die ze zelf ‘Karens’ noemt. Aan ‘Shownieuws’ vertelt de zangeres openhartig wat de harde reacties met haar doen.

Met de term Karen wordt spottend verwezen naar het stereotype van een vaak middelbare witte vrouw die zich veeleisend of bevoordeeld gedraagt. Emma ziet onder haar foto’s geregeld kwetsende opmerkingen verschijnen en vertelt daarover in Shownieuws.

Emma Kok krijgt harde woorden naar haar hoofd

Emma legt uit wanneer ze te maken krijgt met vervelende berichten: ‘Als ik een leuke foto van mezelf post en ik heb iets leuks aan, dan zeggen ze “hoer” of “slet” of “moet je dat nu wel aan doen?” Ik vind dat ik gewoon een leuke kledingstijl heb.’ Emma is niet van plan haar kleding vanwege zulke reacties aan te passen. ‘Mensen zullen altijd wel iets te zeiken hebben om het zo maar even te zeggen, dus ik kijk er gewoon niet naar.’

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‘Ik hoef het niet te lezen’

Hoewel Emma probeert de opmerkingen naast zich neer te leggen, ontgaan ze haar niet. ‘Je ziet het toch, je leest het toch. Het is gewoon pijnlijk. Het zijn geen lieve woorden die ze dan zeggen. Als je het ergens niet mee eens bent, betekent niet gelijk dat je het hoeft te schrijven of te reageren. Hou dat gewoon lekker voor jezelf en als je het erover wil hebben met je familie moet je dat doen, maar ik hoef het niet te lezen.’