Dochter Robin Williams woest om AI-video’s: ‘Laat hem met rust in jullie waanideeën’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zelda Williams heeft opnieuw hard uitgehaald naar mensen die AI-video’s van haar overleden vader Robin Williams maken en verspreiden. De regisseur roept fans op daarmee te stoppen en schrijft onder meer: ‘Schaam je een beetje.’

De dochter van de acteur reageerde maandag op X op een zogenaamd privéfilmpje van haar vader dat volgens haar duidelijk met kunstmatige intelligentie is gemaakt. Het is bijna een jaar nadat Zelda via sociale media al vroeg om dergelijke beelden niet meer naar haar te sturen. Robin Williams overleed in 2014 op 63-jarige leeftijd.

Oproep over Robin Williams

Volgens Zelda is de bewuste video bovendien weinig overtuigend. ‘Iedereen die beweert fan te zijn en dit gelooft, heeft duidelijk zijn films op mute beluisterd, want die stem is robotachtig en vreselijk. Dat gezegd hebbende, een mens heeft een robot de video laten maken, en tegen jullie zeg ik: laat hem met rust in jullie waanideeën en laat hem rusten. Als jullie je punt niet kunnen maken zonder een dode man te gebruiken om het overtuigender te maken, zeg me dan: wie manipuleert het publiek nu via de media?’ Robin was onder meer te zien in Jumanji, Good Will Hunting, Dead Poets Society, Hook en Mrs. Doubtfire. De afgelopen jaren wordt zijn beeltenis geregeld gebruikt voor AI-creaties.

Zelda Williams: ‘Dat hij er niet meer is, betekent niet dat hij nu jullie marionet is’

Zelda maakte duidelijk hoezeer ze zich verzet tegen het gebruik van haar vader in dergelijke beelden. ‘Ik haat deze beerput van een app. Het zijn op dit moment vooral bots en mensen die zich willens en wetens door bots laten misleiden, dus ik weet niet waarom ik de behoefte voel om terug te komen en dit te verduidelijken, maar ik hou van hem, dus ik doe het. Dat hij er niet meer is, betekent niet dat hij nu jullie marionet is. Schaam je een beetje.’ In oktober 2025 deed ze op Instagram al een vergelijkbare oproep: ‘Alsjeblieft, stop met het sturen van AI-video’s van papa.’ Vorige maand blies ze samen met haar broers Zak en Cody het Instagram-account van Robin nieuw leven in, met als doel ‘terug te vechten tegen het wijdverbreide misbruik van AI van zijn stem en beeltenis op dit platform.’

Bron: Variety